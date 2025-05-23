«Гроші повинні залишатись в сім’ї», — Володимир Когут на відкритті п’ятого «Урбан бізнес фесту» у Кременчуці

Напередодні Дня міста, у Кременчуці відкрився ювілейний п’ятий «Урбан бізнес фест», який зібрав представників місцевого бізнесу, міжнародних гостей й представників влади. Фестиваль має залучити підприємців або тих, хто бажає розпочати підприємницьку діяльність, до розробки та впровадження стартапів та бізнес-ідей.
Учасників події привітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, т. в. о.голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.
На жаль, фестиваль знов проходить в умовах війни й за кілька годин до відкриття Кременчуччина в черговий раз була атакована російським агресором.
Він також подякував представникам бізнесу за небайдужість й прагнення зробити життя у Кременчуці кращим й комфортнішим.
Т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут підкреслив, що в державі, області та місті Кременчук зараз багато зусиль спрямовано на підтримку бізнесу.
Володимир Когут подякував підприємцям за їх роботу, й запевнив, що зі сторони влади завжди буде підтримка й відкритий діалог.
В програмі фестивалю:
У фіалі передбачений пітчінг бізнес-ідей Конкурсу стартапів, урочисте нагородження переможців конкурсу «Фасад ART. Кременчук» та конкурсу стартапів.
Нагадаємо, що торік на «Урбан бізнес фесті» у Кременчуці презентували застосунок «Кременчук Цифровий».
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