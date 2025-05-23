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Кременчук, Бізнес/Робота

«Гроші повинні залишатись в сім’ї», — Володимир Когут на відкритті п’ятого «Урбан бізнес фесту» у Кременчуці

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 116

Захід спрямований на підтримку стартапів, підприємництва і розвитку місцевої економіки

Напередодні Дня міста, у Кременчуці відкрився ювілейний п’ятий «Урбан бізнес фест», який зібрав представників місцевого бізнесу, міжнародних гостей й представників влади. Фестиваль має залучити підприємців або тих, хто бажає розпочати підприємницьку діяльність, до розробки та впровадження стартапів та бізнес-ідей.

Учасників події привітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, т. в. о.голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін.

На жаль, фестиваль знов проходить в умовах війни й за кілька годин до відкриття Кременчуччина в черговий раз була атакована російським агресором.

— Росія вкотре завдала удару. Зараз всі служби працюють на місцях і ми дякуємо не лише нашим хлопцям-захисникам, але й героям в цивільному, тому що зараз і у ДСНС, і в інших підрозділів багато роботи. Вони проводять комплекс заходів для того, щоб всі ми були в безпеці, — зазначив Віталій Малецький.

Він також подякував представникам бізнесу за небайдужість й прагнення зробити життя у Кременчуці кращим й комфортнішим.

Т.в.о. голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут підкреслив, що в державі, області та місті Кременчук зараз багато зусиль спрямовано на підтримку бізнесу.

— Я з впевненістю можу сказати, що наші двері завжди відкриті для бізнесу, для того, щоб ми могли знайти ті чи інші порозуміння. Дякую всім учасникам загальноукраїнських програм, які приносять певну користь тим, хто долучився. Ми своєю роботою направляємо й активізуємо ці процеси для того, щоб українські товари були на поличках магазинів, а українські послуги — на слуху у кожного громадянина не лише в Україні, а і за кордоном.

 Володимир Когут подякував підприємцям за їх роботу, й запевнив, що зі сторони влади завжди буде підтримка й відкритий діалог.

— Гроші повинні залишатись в сім'ї, в місті, в Кременчуці, в області, в громаді. Ми за створення нових додаткових робочих місць, створення нових автоматизованих систем, покращення процесу виробництва й розвиток, — сказав Когут, і закликав всіх учасників фестивалю до плідної праці.

В програмі фестивалю:

  • Дискусійна панель «Іноваційна трансформація бізнесу: цифровізація та міжнародний досвід»
  • Дискусійна панель «Успішні кейси та бізнес інсайти»
  • Дискусійна панель «Ветеранський бізнес».

У фіалі передбачений пітчінг бізнес-ідей Конкурсу стартапів, урочисте нагородження переможців конкурсу «Фасад ART. Кременчук» та конкурсу стартапів.

Нагадаємо, що торік на «Урбан бізнес фесті» у Кременчуці презентували застосунок «Кременчук Цифровий».


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Урбан Бізнес Фест Підприємці Володимир Когут Олександр Аленін
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