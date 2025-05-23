На Полтавщині уламки дрона пошкодили дитячий заклад

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 299

23 травня, унаслідок падіння ворожого безпілотника в Полтавському районі пошкоджено вікна в одній з будівель на території дитячого оздоровчого закладу. Постраждалих немає. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Нагадаємо, вночі кременчужани чули серію вибухів. Як зранку повідомили у Полтавській ОВА, у Кременчуці від прямого влучання та падіння уламків дронів знищене підприємство, пошкоджено 7 будинків, без світла залишилися майже 1800 споживачів.