На Полтавщині уламки дрона пошкодили дитячий заклад

23 травня, унаслідок падіння ворожого безпілотника в Полтавському районі пошкоджено вікна в одній з будівель на території дитячого оздоровчого закладу. Постраждалих немає. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Нагадаємо, вночі кременчужани чули серію вибухів. Як зранку повідомили у Полтавській ОВА, у Кременчуці від прямого влучання та падіння уламків дронів знищене підприємство, пошкоджено 7 будинків, без світла залишилися майже 1800 споживачів.
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