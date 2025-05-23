Полтавця судитимуть за забудову прибережної зони Ворскли без дозволу

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 209

Чоловік самовільно збудував 10 споруд і перегородив прохід до річки

Прокурори Спеціалізованої екопрокуратури Полтавщини передали до суду обвинувальний акт проти мешканця Полтави, який самовільно зайняв прибережну ділянку біля річки Ворскла і звів там будівлі. Про це 23 травня повідомили в прокуратурі області.

За версією слідства, чоловік проживав біля водойми, обгородив прилеглу ділянку парканом, чим обмежив доступ до води для інших громадян. Без жодних дозвільних документів він збудував 10 споруд, зокрема два об’єкти нерухомості.

Ділянка, яку самовільно зайняли, розташована в охоронних зонах — ліній електропередач напругою 110 кВ, водоохоронній, санітарній та в межах ландшафтної території, що перебуває під захистом.

За оцінкою Державної екологічної інспекції Центрального округу, державі завдано збитків на суму майже 80 тис. грн. Інспекція вже подала до суду цивільний позов щодо відшкодування.

Обвинувачення пред’явлено за ч. 4 ст. 197-1 КК України — самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене у межах санітарної чи охоронної зони.

Нагадаємо, раніше кременчужани скаржились на забудову річки Сухий Кагамлик. Власники новобудов почали огороджувати прибережні території річки, роблячи для себе окремі виходи до води.