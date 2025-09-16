Справжній друг, яких у житті одиниці: у Кременчуці в останню путь провели солдата Павла Судакова

ГО "Захист держави"
Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Справжній друг, яких у житті одиниці: у Кременчуці в останню путь провели солдата Павла Судакова

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 604

 

Служив військовослужбовець оператором безпілотників на Куп'янсьському напрямку на Харківщині. Помер внаслідок отриманих у бою поранень у лікарні

Сьогодні, 16 вересня, у Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Павла Судакова. Народився чоловік 6 серпня 1976 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 25, до мобілізації працював на ТОВ «Житлоінвест».

 

Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — прийшли його рідні та друзі, знайомі, колишні колеги, однокласники, приїхали бойові побратими. Усі прийшли віддати шану військовослужбовцеві, який став на захист Батьківщини.

У дитинстві Павло займався туризмом та альпінізмом, і з тих часів зберіг дружбу із хлопцями, з якими разом відвідував секції. Ігор — один із них. Він разом із товаришами та своєю мамою прийшов попрощатися із Павлом, говорить: втратив брата.

 

— Ми з дитинства, ще з малечку займалися спортом. Альпінізмом, туризмом. Ходили у походи. Так у нас і вийшло, що робота стала пов’язана із альпінізмом — займалися висотними роботами. Пізніше стали кумов’ями, справжніми браттями. Паша мені не просто кум, друг — він був як справжній брат, — ділиться чоловік.

Знайомі говорять, що мобілізували Павла цієї весни. «Не ховався, не тікав ні від кого: призвали — він і пішов», каже Ігор. За його словами, служив товариш на Куп’янському напрямку на Харківшині. Про службу теж не дуже розповідав: про те, що хлопці бачать на війні, не дуже розповідають, додає Ігор.

 

Як безвідмовного друга, готового завжди прийти на допомогу, пригадує Павла іще один товариш, Максим. Вони навчалися у паралельних класах, але час проводили в одній компанії.

— Він справжній друг-добряк. Безвідмовний. Ніколи з ним ні конфлікту ніякого не було, ні бійки не пам’ятаю. На гітарі дуже добре грав. Свого часу допоміг мені фундамент бетонувати, кришу крити — і ні копійки грошей не взяв. Це був справжній друг, яких у житті бувають одиниці. І от тепер такого друга у нас не стало, — ділиться чоловік.

 

Туризмом Павло разом із друзями займався наприкінці 80-х, «на зламі попередньої держави», говорить тренерка Павла, Олена. Ділиться: спочатку хлопці приходили до неї у секцію, а потім стали товаришувати.

— Мені хлопці до останнього не говорили, що він поранений у госпіталі. Подзвонили уже тоді, коил він помер, — розповідає жінка.

 
У лавах Збройних сил України Павло Судаков служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів, розповідає офіцер відділення цивільно-військового співробітництва лейтенант Іванченко.

— Помер 9 вересня 2025 року під час лікування від поранень, отриманих внаслідок військових дій, в одній із лікарень Полтавщини. Вічна пам’ять герою! — додає офіцер.

 

За словами лейтенанта Іванченка, батьки у Павла померли. У нього лишилася дружина та донька від попереднього шлюбу. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Павла Судакова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.


4
Автор: Яна Гудзь
Теги: Прощання поховання війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх