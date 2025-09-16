Справжній друг, яких у житті одиниці: у Кременчуці в останню путь провели солдата Павла Судакова

Служив військовослужбовець оператором безпілотників на Куп'янсьському напрямку на Харківщині. Помер внаслідок отриманих у бою поранень у лікарні
Сьогодні, 16 вересня, у Кременчуці в останню путь провели військовослужбовця Павла Судакова. Народився чоловік 6 серпня 1976 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 25, до мобілізації працював на ТОВ «Житлоінвест».
Провести в останню путь захисника зібралися багато людей — прийшли його рідні та друзі, знайомі, колишні колеги, однокласники, приїхали бойові побратими. Усі прийшли віддати шану військовослужбовцеві, який став на захист Батьківщини.
У дитинстві Павло займався туризмом та альпінізмом, і з тих часів зберіг дружбу із хлопцями, з якими разом відвідував секції. Ігор — один із них. Він разом із товаришами та своєю мамою прийшов попрощатися із Павлом, говорить: втратив брата.
Знайомі говорять, що мобілізували Павла цієї весни. «Не ховався, не тікав ні від кого: призвали — він і пішов», каже Ігор. За його словами, служив товариш на Куп’янському напрямку на Харківшині. Про службу теж не дуже розповідав: про те, що хлопці бачать на війні, не дуже розповідають, додає Ігор.
Як безвідмовного друга, готового завжди прийти на допомогу, пригадує Павла іще один товариш, Максим. Вони навчалися у паралельних класах, але час проводили в одній компанії.
Туризмом Павло разом із друзями займався наприкінці 80-х, «на зламі попередньої держави», говорить тренерка Павла, Олена. Ділиться: спочатку хлопці приходили до неї у секцію, а потім стали товаришувати.
У лавах Збройних сил України Павло Судаков служив на посаді оператора безпілотних літальних апаратів, розповідає офіцер відділення цивільно-військового співробітництва лейтенант Іванченко.
За словами лейтенанта Іванченка, батьки у Павла померли. У нього лишилася дружина та донька від попереднього шлюбу. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Павла Судакова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника.
