У Кременчуці попрощались з військовим Артемом Онуфрієнком

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 275

У воїна залишилась мати

24 вересня у Кременчуці попрощались з 43-річним солдатом Артемом Онуфрієнком. Чоловік був стрільцем-снайпером.

Як розповідає офіцер цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков, воїна призвали на службу у 2024 році. У жовтні того ж року він загинув під час оборони України у Бахмутському районі.

Сусідка Артема Євгенія була з ним знайома з дитинства.

— Спокійний хлопець, мій сусід. Спокійний, веселий хлопець. Як всі в дитинстві, — розповідає жінка.

Подруга Артема Валентина розповідає, що чоловік працював будівельником до служби.

— Дуже щедрий, добрий, ввічливий і взагалі завжди на допомогу прийде. Дуже щедра людина була. Шкода, дуже шкода, — каже жінка.

У воїна залишилась мати.

Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.