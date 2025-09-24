У Кременчуці попрощались з військовим Артемом Онуфрієнком

24 вересня у Кременчуці попрощались з 43-річним солдатом Артемом Онуфрієнком. Чоловік був стрільцем-снайпером.
Як розповідає офіцер цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков, воїна призвали на службу у 2024 році. У жовтні того ж року він загинув під час оборони України у Бахмутському районі.
Сусідка Артема Євгенія була з ним знайома з дитинства.
Подруга Артема Валентина розповідає, що чоловік працював будівельником до служби.
У воїна залишилась мати.
Після прощання у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
