Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Він віддав своє життя за всіх людей, за Україну»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого нацгвардійця Костянтина Сергієва

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 691

 

Побратими говорять, що Костянтин був дуже добрим, щирим та людяним

Сьогодні, 5 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь повели полеглого у бою за Україну нацгвардійця Костянтина Сергієва. Народився захисник 16 травня 1979 року у Кременчуці. На захист України став на початку повномасштабного вторгнення.

 

Попрощатися із загиблим бійцем зібралися небагато людей — прийшли рідні та знайомі, колишні колеги й однокласники, змогли приїхати побратими.

Військовослужбовець Андрій називає сьогоднішній день дуже тяжким — він втратив свого побратима.

 

— Він прийшов з перших днів на цю кляту війну. Дуже шкода, що він пішов від нас. Він був дуже гарною людиною, дуже сміливою. На нього завжди можна було покластися у будь-якій ситуації. Він був дуже мужнім і віддав своє життя за нас усіх і за Україну. Він загинув як герой, і я дуже пишаюся, що мав такого товариша.

Військовослужбовець із позивним «Еней» теж служив разом із Костянтином. Розповідає: той перевівся до нього в підрозділ влітку цього року.

 

— Костя був дуже відважним, а ще чесним, добрим та людяним. Навіть після складних бойових виходів він повертався і я не чув від нього жодного поганого слова. Тільки позитив та усмішка, і дуже працьовитий був.

Нацгвардієць пригадує: і на службі, і в цивільному житті Костянтин був однаковий — чесною та щирою людиною.

За словами «Енея», у Костянтина лишилися дружина та брат.

— Він розповідав, що хоче всиновити дітей своєї дружини, уже планував відпустку. Але не склалося…

 

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Костянтина Сергієва на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.


6
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: війна Прощання поховання воїни світла Кременчук загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх