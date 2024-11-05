«Він віддав своє життя за всіх людей, за Україну»: у Кременчуці в останню путь провели полеглого нацгвардійця Костянтина Сергієва

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 691

Побратими говорять, що Костянтин був дуже добрим, щирим та людяним

Сьогодні, 5 листопада, у Кременчуцькому міському палаці культури в останню путь повели полеглого у бою за Україну нацгвардійця Костянтина Сергієва. Народився захисник 16 травня 1979 року у Кременчуці. На захист України став на початку повномасштабного вторгнення.

Попрощатися із загиблим бійцем зібралися небагато людей — прийшли рідні та знайомі, колишні колеги й однокласники, змогли приїхати побратими.

Військовослужбовець Андрій називає сьогоднішній день дуже тяжким — він втратив свого побратима.

— Він прийшов з перших днів на цю кляту війну. Дуже шкода, що він пішов від нас. Він був дуже гарною людиною, дуже сміливою. На нього завжди можна було покластися у будь-якій ситуації. Він був дуже мужнім і віддав своє життя за нас усіх і за Україну. Він загинув як герой, і я дуже пишаюся, що мав такого товариша.

Військовослужбовець із позивним «Еней» теж служив разом із Костянтином. Розповідає: той перевівся до нього в підрозділ влітку цього року.

— Костя був дуже відважним, а ще чесним, добрим та людяним. Навіть після складних бойових виходів він повертався і я не чув від нього жодного поганого слова. Тільки позитив та усмішка, і дуже працьовитий був.

Нацгвардієць пригадує: і на службі, і в цивільному житті Костянтин був однаковий — чесною та щирою людиною.

За словами «Енея», у Костянтина лишилися дружина та брат.

— Він розповідав, що хоче всиновити дітей своєї дружини, уже планував відпустку. Але не склалося…

Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Костянтина Сергієва на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.



















Фото: Яна Гудзь