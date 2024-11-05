На Кременчуччині перекриють залізничний переїзд для руху автотранспорту

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 406

Із 7 до 12 листопада з 9.00 до 18.00 на ділянці дороги Ромодан-Кременчук перекриють залізничний переїзд для автотранспорту. Про це інформують працівники Виробничого підрозділу «Кременчуцька дистанція колії» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Перекриття руху пов'язано із виконанням капітального ремонту колії та залізничного переїзду.

На підприємстві заздалегідь вибачилися перед водіями за тимчасові труднощі.



