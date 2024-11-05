На Полтавщині під час рейду поліція виявила порушення навігації

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 0

1 листопада під час профілактичного рейду поліція Полтавщини зафіксувала кілька випадків порушення правил навігації маломірними суднами. На порушників складені адмінпротоколи за ст.117 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами). Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами Вадима Масляного, заступника начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, з початку дії воєнного стану водна поліція склала 681 адміністративний протокол за відповідною статтею.

Крім того, рейдова група встановила поблизу водойм попереджувальні знаки щодо зимувальних ям та провела бесіди з рибалками про дотримання правил рибальства.

Нагадаємо, що з 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестового періоду у 2025 році.