Завтра у частини мешканців Молодіжного не буде води: де саме

Завтра, 6 листопада, на деяких вулицях Молодіжного протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

З 8.30 та орієнтовно до 17.00 водопостачання буде відсутнє за адресами:

просп. Лесі Українки, буд. 3, 37, 45, 51, 54, 58, 61/2, 61-А, 63, 65, 71, 72, 74, 78/19, 79, 96;

вул. Мрії, буд. 2-А, 4-А, 5, 6-А, 7, 11, 16, 20;

вул. Героїв України, буд. 3, 17, 21, 23, 25;

вул. Володимира Великого, буд. 30, 46, 48, 72;

квт. 287, буд 1, 28;

вул. Керченська, буд. 3-А;

вул. Героїв Крут, буд. 5, 11.

Мешканцям радять на цей час зробити запас води.

Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.