У Кременчуці закупили печі-булер’яни за 1,2 млн гривень: їх встановлюватимуть у «Пунктах незламності»

Сьогодні, 14:22 Переглядів: 418

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради придбав 10 печей-булер’янів з монтажним комплектом. Загальна вартість — 1,2 млн гривень. Прилади мають встановити у 10 «Пунктах незламності», що розташовані у закладах освіти, до 20 листопада. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Де встановлять печі:

вул. Тараса Бульби, 14 (ліцей № 17)

вул. Сержанта Мельничука, 217 (гімназія № 21)

вул. Академіка Маслова, 12 (гімназія № 20)

вул. Давида Кострова, 28 (гімназія № 3)

вул. Університетська, 13 (ліцей № 4)

вул. О.Білаша, 32 (ліцей № 6)

вул. Пілотів, 41б (гімназія № 7)

с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 39 (гімназія № 14)

с. Потоки, вул. Центральна, 5 (гімназія № 33)

вул. Олександрійська, 18 (гімназія № 23)

Переможцем тендеру стало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Дормаш груп», яким керує депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр, а кінцевим бенефіціаром вказана Тетяна Котляр. Раніше засновником компанії був сам депутат. Зазначимо, що компанія депутата Котляра вже фігурувала у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» про закупівлі виконком мобільних комплексів для прання та гігієни «у своїх людей». Крім того, ціни на лазню від фірми депутата були вдвічі вищим, аніж на ті, що пропонувались по всій Україні.

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що група службових осіб розтрачувала бюджетні гроші впродовж 2023 року під час закупівель пересувних лазень і вантажних автомобільних причепів до них за завищеними цінами. Нині досудове розслідування триває.

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За даними Clarity Project, найбільше договорів за кількістю та за загальною сумою «Дормаш груп» має з Кременчуцьким виконавчим комітетом — 10 договорів на майже 17 млн гривень.

Можемо припустити, що технічні характеристики печі були прописані під конкретного постачальника. Аналізуючи інші пропозиції в інтернеті, не вдалося знайти таку ж піч-булер'ян, яка б повністю відповідала всім зазначеним вимогам. Наприклад, деякі моделі мають потужність до 70 кВт і дають тепло на приміщення до 2000 м³, але інші параметри можуть не відповідати вимогам, що прописані у документації. Наведені характеристики містять низку специфічних і деталізованих вимог, що своєю чергою могло обмежити коло можливих учасників:

Нагадаємо, восени у парку Миру «Дормаш груп» встановило модульний туалет за понад 1 мільйон гривень.