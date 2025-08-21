«Воювати пішов із перших днів»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Москвіним

Полеглий захисник родом із Донеччини. Із початку повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі. На Донеччині він і загинув
Сьогодні, 21 серпня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Володимира Московіна. Народився чоловік 6 січня 1986 року на Донеччині. На Донеччині й навчався, працював на шахті.
У Кременчук доля завела захисника близько року тому — сюди як внутрішньо переміщені особи переїхали його рідні, а сам Володимир продовжував боронити рідну землю від противника.
Попрощатися з ним сьогодні прийшли рідні та близькі, знайомі, які теж переїхали до Кременчука із Донеччини, бойові побратими. Усі прийшли висловити рідним полеглого воїна співчуття, вклонитися захисникові і подякувати за захист України.
Людмила теж переїхала до Кременчука із Донеччини. Говорить: працювала вихователькою, то до неї Володимир із дружиною дітей приводити.
Володимир Московін мав звання старшого солдата, служив на посаді старшого навідника першого мінометного зводу, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». До лав Збройних сил України став 5 березня 2022 року.
У полеглого воїна лишилися дружина, батьки та двоє дітей. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Володимира Москвіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
