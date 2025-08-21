«Воювати пішов із перших днів»: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Москвіним

Сьогодні, 13:31

Полеглий захисник родом із Донеччини. Із початку повномасштабного вторгнення він став на захист рідної землі. На Донеччині він і загинув

Сьогодні, 21 серпня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Володимира Московіна. Народився чоловік 6 січня 1986 року на Донеччині. На Донеччині й навчався, працював на шахті.

У Кременчук доля завела захисника близько року тому — сюди як внутрішньо переміщені особи переїхали його рідні, а сам Володимир продовжував боронити рідну землю від противника.

Попрощатися з ним сьогодні прийшли рідні та близькі, знайомі, які теж переїхали до Кременчука із Донеччини, бойові побратими. Усі прийшли висловити рідним полеглого воїна співчуття, вклонитися захисникові і подякувати за захист України.

Людмила теж переїхала до Кременчука із Донеччини. Говорить: працювала вихователькою, то до неї Володимир із дружиною дітей приводити.

— Я і з жінкою Вови працювала, та і його самого добре знала. Дуже гарна була людина. Воювати із перших днів пішов — його у лютому чи на початку березня уже забрали. А до цього на шахті працював. Дуже гарний батько був, гарний чоловік для своєї дружини, — ділиться жінка.

Володимир Московін мав звання старшого солдата, служив на посаді старшого навідника першого мінометного зводу, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман». До лав Збройних сил України став 5 березня 2022 року.

— Загинув 6 серпня 2025 року при виконанні бойового завдання по захисту України в районі села Маркове на Донеччині. Світла пам’ять загиблому захисникові, — додає «Лиман».

У полеглого воїна лишилися дружина, батьки та двоє дітей. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Володимира Москвіна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.