Впав — отримав забої чи перелом: як кременчужанам отримати компенсацію за травми через ожеледицю

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 358

Сезон «ковзанки на тротуарах», з короткотривалими перервами на потепління, триває. «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги аби дізнатися, хто має нести відповідальність за слизькі пішохідні дороги у місті, та чи є реальна імовірність виграти справу у судді у разі травмування

Отримати забій чи перелом при падінні на слизькому тротуарі — звична справа, констатують лікарі. За добу під час ожеледиці у місті травмується у середньому від 8 до 15 людей (дорослі та діти), розповіли нам у травмпункті лікарні «Кременчуцька». Тож ми вирішили звернутися до Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, аби фахівці розповіли, як діяти містянам у разі падіння, аби збільшити свої шанси на отримання відшкодування.

Чи реально законним шляхом притягти до відповідальності винних, якщо впав та травмувався на слизькому тротуарі?

«Відповідно до ст. 1195 Цивільного кодексу України, фізична або юридична особа, яка завдала вам шкоди каліцтвом чи іншими ушкодженнями здоров’я, зобов’язана відшкодувати заробіток, втрачений чи зменшений через втрату працездатності. Також вам мусять відшкодувати додаткові витрати на лікування. Потерпілий має право на відшкодування за посилене харчування, санаторно-курортне лікування та протезування, якщо це потрібно».

Хто відповідальний за благоустрій територій?

— Території дворів багатоквартирних будинків обслуговуються ЖЕКами та ОСББ, прибирати біля магазинів та інших будівель мають самі підприємці та установи. Дорогу за містом мають чистити автодорожні служби, а за дороги у місті відповідають — комунальні служби.

Фахівці розповідають, що у кожного громадянина є реальна можливість притягнути до відповідальності власника чи управителя території, на якій травмувався. Достатньо зібрати доказову базу та подати до суду. Так, крім загального законодавства, у Кременчуці діють правила благоустрою території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.

— За правилами благоустрою, відповідальні за певну територію, тротуар зобов’язані здійснювати зимове прибирання відповідних ділянок для нормального руху пішоходів та транспорту. Саме недотримання норм, може бути підставою для притягнення винних до відповідальності, — констатують юристи.

Який алгоритм дій має бути у постраждалого одразу після падіння, як правильно збирати факти про травмування?

— Коли особа травмувалася на слизькій дорозі, для початку необхідно викликати швидку допомогу, щоб лікарі забирали потерпілого безпосередньо з місця події. Необхідно наполягати, щоб лікарі зафіксували місце події, час, обставини отримання травми (потім ксерокопію запису в журналі лікаря «швидкої» можна використати як доказ у суді).

Також у центрі з надання допомоги наголошують, поки постраждалий чекає на «швидку», варто сфотографувати місце падіння, зокрема так, аби було видно, що дорога не посипана та слизька. Якщо ваше травмування бачили свідки, не завадить взяти їх контакти. Надалі вони та лікарі швидкої допомоги можуть стати свідками у суді.

— Якщо подія трапилась біля магазину чи якогось закладу, то варто поцікавитися наявністю там камер відеоспостереження. Викликайте поліцію для складання протоколу та фіксації факту травмування. Напишіть відповідну заяву до правоохоронних органів. Якщо немає можливості викликати швидку допомогу та поліцію, необхідно звернутися до найближчого травмпункту. В амбулаторній картці лікар повинен зафіксувати зі слів постраждалого: де, коли й за яких обставин отримано травму, хто при цьому був присутнім.

Фахівці центру надання правової допомоги кажуть, за час лікування необхідно зберегти всі квитанції, пов’язані з витратами на лікування, поїздки. Бо отримати відшкодування Ви можете лише тих витрат, які вдасться довести.

— Коли особа отримала довідку з травмпункту, лікарняний листок та зібрала чеки, наступним кроком стане складання позовної заяви на винних осіб, що неналежно обслуговували дорогу. Тобто, необхідно зібрати всі докази, які будуть підтверджувати обставини травми,— розповідають юристи.

До кого позиватися до суду, хто має стати стороною, яка буде відповідати у судді?

— Позов подається до балансоутримувача, користувача, або власника земельної ділянки, на якій травмувалася людина. Перед зверненням до суду рекомендується направити запит до міської ради, аби там надали інформацію щодо того, за ким закріплена дана територія.

Можуть стати предметом позову лише серйозні травми, перелами, чи й незначні пошкодження?

— Будь-яка особа, яка вважає своє право порушеним, має можливість звернутися за судовим захистом та доводити свою правоту. Не має значення серйозність травми, або розмір заявленої матеріальної чи моральної шкоди.

Які відшкодування чекають на потерпілого, у разі виграшу у суді?

— Відповідно до ст. 1166 Цивільного кодексу України, майнова шкода виплачується у повному обсязі особою, яка її завдала. Але відповідача можуть звільнити від сплати відшкодування, якщо йому вдасться довести, що травми нанесено не з його вини.

Крім матеріальних виплат, потерпілий має право на відшкодування і моральних травм. Фахівці констатують, розмір такого відшкодування визначає суд.

Чи мала ваша організація у своїй практиці подібні справи, якщо так, які рішення суду були у цих справах?

— Так, була така справа. Потерпіла отримала травму через падіння на слизькому тротуарі біля магазину. У результаті розгляду справи, суд відмовив позивачці у задоволенні її позовних вимог, оскільки судом не було встановлено, що травмування сталося саме на прилеглій території магазину. Також у судовому порядку не вдалося встановити, що факт падіння відбувся з вини відповідача.

У Кременчуцькому центрі з надання безоплатної вторинної допомоги констатують: частіше за все, суд відмовляє потерпілим через недостатню кількість зібраних доказів та свідків. А також через некоректне документування отриманих травм.

Для отримання безоплатної правової допомоги у м. Кременчук можна звернутися до Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Небесної Сотні, 54. тел. (0536) 75-75-20

Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи безоплатної правової допомоги — зателефонувати до контактного центру. Юристи на зв’язку у будні з 8.00 до 18.00.

З мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України: 0 800 213 103. Дзвінки безкоштовні.

З мобільного застосунку Telegram: https://t.me/+380677213103

Також фахівцю можна написати. Повідомлення обробляються у будні з 8.00 до 18.00.

Нагадаємо, у Кременчуці вимушені переселенці можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Також раніше кременчужани скаржились нам на стан доріг та тротуарів: