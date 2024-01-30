Впав — отримав забої чи перелом: як кременчужанам отримати компенсацію за травми через ожеледицю

Сезон «ковзанки на тротуарах», з короткотривалими перервами на потепління, триває. «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги аби дізнатися, хто має нести відповідальність за слизькі пішохідні дороги у місті, та чи є реальна імовірність виграти справу у судді у разі травмування
Отримати забій чи перелом при падінні на слизькому тротуарі — звична справа, констатують лікарі. За добу під час ожеледиці у місті травмується у середньому від 8 до 15 людей (дорослі та діти), розповіли нам у травмпункті лікарні «Кременчуцька». Тож ми вирішили звернутися до Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, аби фахівці розповіли, як діяти містянам у разі падіння, аби збільшити свої шанси на отримання відшкодування.
Чи реально законним шляхом притягти до відповідальності винних, якщо впав та травмувався на слизькому тротуарі?
Хто відповідальний за благоустрій територій?
Фахівці розповідають, що у кожного громадянина є реальна можливість притягнути до відповідальності власника чи управителя території, на якій травмувався. Достатньо зібрати доказову базу та подати до суду. Так, крім загального законодавства, у Кременчуці діють правила благоустрою території населених пунктів Кременчуцької міської територіальної громади.
Який алгоритм дій має бути у постраждалого одразу після падіння, як правильно збирати факти про травмування?
Також у центрі з надання допомоги наголошують, поки постраждалий чекає на «швидку», варто сфотографувати місце падіння, зокрема так, аби було видно, що дорога не посипана та слизька. Якщо ваше травмування бачили свідки, не завадить взяти їх контакти. Надалі вони та лікарі швидкої допомоги можуть стати свідками у суді.
Фахівці центру надання правової допомоги кажуть, за час лікування необхідно зберегти всі квитанції, пов’язані з витратами на лікування, поїздки. Бо отримати відшкодування Ви можете лише тих витрат, які вдасться довести.
До кого позиватися до суду, хто має стати стороною, яка буде відповідати у судді?
Можуть стати предметом позову лише серйозні травми, перелами, чи й незначні пошкодження?
Які відшкодування чекають на потерпілого, у разі виграшу у суді?
Крім матеріальних виплат, потерпілий має право на відшкодування і моральних травм. Фахівці констатують, розмір такого відшкодування визначає суд.
Чи мала ваша організація у своїй практиці подібні справи, якщо так, які рішення суду були у цих справах?
У Кременчуцькому центрі з надання безоплатної вторинної допомоги констатують: частіше за все, суд відмовляє потерпілим через недостатню кількість зібраних доказів та свідків. А також через некоректне документування отриманих травм.
Для отримання безоплатної правової допомоги у м. Кременчук можна звернутися до Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Небесної Сотні, 54. тел. (0536) 75-75-20
Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи безоплатної правової допомоги — зателефонувати до контактного центру. Юристи на зв’язку у будні з 8.00 до 18.00.
Також фахівцю можна написати. Повідомлення обробляються у будні з 8.00 до 18.00.
Нагадаємо, у Кременчуці вимушені переселенці можуть отримати безоплатну правову допомогу.
Також раніше кременчужани скаржились нам на стан доріг та тротуарів:
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