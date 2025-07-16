Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася із вартовим неба Олександром Стрілою

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 794

2 липня під час виконання бойового завдання загинув військовий з Кременчуччини Олександр Стріла. Солдат Олександр Дмитрович Стріла служив дешифрувальником відділення збору та обробки інформації другого взводу безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону однієї з військових частин Збройних Сил України.

Народився Олександр 5 серпня 1998 року в селі Великі Кринки, де промайнули його дитячі та шкільні роки. Він навчався спочатку в Малокринківській загальноосвітній школі, а потім продовжив здобувати освіту у Великокринківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Після школи Олександр вступив до Красногорівського професійно-технічного училища, де успішно опанував професію зварювальника. За фахом працював у будівельній бригаді, а згодом доля повела його до Львова.

У травні 2023 року Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України, ставши на захист рідної землі, яку любив понад усе.

— Його професіоналізм, відвага та самовідданість були не просто рисами характеру, а світлими маяками, що осявали шлях його побратимам, — йдеться у повідомленні Глобинської громади.

8 липня відбулася церемонія прощання з Олександром Стрілою у Глобиному та в рідному селі Великі Кринки. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади та небайдужі мешканці громади.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника України.