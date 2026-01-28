У Хоролі нетверезий водій намагався відкупитися від поліції

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 63

Під час комендантської години поліціянти зупинили нетверезого водія, який запропонував правоохоронцям хабар

У Хоролі на Полтавщині нетверезий водій під час комендантської години намагався підкупити правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомили у поліції, поліціянти зупинили автомобіль Daewoo Sens під керуванням 40-річного водія. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння — це підтвердило медичне освідування.

У поліції додають, що водій хотів уникнути відповідальності за керування напідпитку, тому й запропонував поліціянтам хабар. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. На водія також склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, нещодавно житель Полтавщини пропонував 200 доларів поліціянтам, аби уникнути мобілізації.