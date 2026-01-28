ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Політика

Чи готовий Кременчук до виборів: результати безпекового аудиту

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 204

За даними аудиту, головною проблемою Кременчуцької громади залишається недостатня кількість укриттів

У Кременчуцькій громаді укриття охоплюють менше третини населення, громада регулярно зазнає ракетних і дронових атак. Через це наразі складно говорити про безпечне проведення виборів і стабільну роботу виборчих дільниць.

Про це повідомили під час онлайн-презентації результатів комплексного безпекового аудиту Кременчуцької міської територіальної громади, який провели експерти Громадянської мережі ОПОРА. Аудит проводили у жовтні–листопаді 2025 року.

Укриття і безпека населення

За даними аудиту, головною проблемою Кременчуцької громади залишається недостатня кількість укриттів. Наявні захисні споруди покривають менш ніж третину населення, решта жителів під час повітряних тривог змушена укриватися в підвальних і неспеціалізованих приміщеннях.

Начальник відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Полтавській області Олександр Мусійко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення у громаді вдалося наростити фонд захисних споруд більш ніж на 30 тисяч осіб. Водночас, за його словами, жодна громада області наразі не має стовідсоткового забезпечення населення укриттями.

Водночас Кременчуцька громада є однією з небагатьох, де система екстреного оповіщення про повітряну тривогу охоплює 100% території та населення, що дозволяє завчасно попереджати людей про небезпеку.

Обстріли та виклики для виборчого процесу

Під час обговорення окрему увагу приділили ризикам, які можуть супроводжувати майбутній виборчий процес в умовах воєнних загроз.

Перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко зазначив, що нестабільна безпекова ситуація ускладнює планування виборів, зокрема через часті повітряні тривоги.

— Кременчук доволі часто є осередком не дуже стабільної безпекової ситуації. Чесно кажучи, коли впродовж дня буває 3-5 годин максимум без тривоги, дуже складно прогнозувати, як правильно підходити до безпекової ситуації під час проведення виборчого процесу. Складно наразі описати навіть безпекові параметри поводження виборчої комісії, — пояснив чиновник.

Учасники дискусії також звернули увагу на необхідність збереження виборчої документації та забезпечення безперервної роботи комісій у разі надзвичайних ситуацій.

Що це за аудит

Кременчуцька громада увійшла до переліку територій, де експерти Громадянської мережі ОПОРА провели комплексний безпековий аудит. Дослідження оцінює безпекову ситуацію в громадах та їхню готовність до повернення демократичних процесів у повоєнний період.

Аналітик ОПОРИ Костянтин Донченко повідомив, що протягом року команда провела серію таких аудитів у різних регіонах України. За словами регіональної консультантки ОПОРИ Олександри Клиші, станом на зараз Кременчуцька громада не може пройти повний аудит безпеки через дію воєнного стану та регулярні обстріли з боку рф. Лише за період із серпня по жовтень 2025 року в громаді зафіксували близько 28 атак.

Нагадаємо, Віталій Малецький може вчергове балотуватись у мери, якщо в Україні проходитимуть місцеві вибори. Про це він повідомив торік у жовтні під час засідання виконавчого комітету.

Автор: Телеграф
Теги: укриття вибори
