Чи готовий Кременчук до виборів: результати безпекового аудиту

У Кременчуцькій громаді укриття охоплюють менше третини населення, громада регулярно зазнає ракетних і дронових атак. Через це наразі складно говорити про безпечне проведення виборів і стабільну роботу виборчих дільниць.
Про це повідомили під час онлайн-презентації результатів комплексного безпекового аудиту Кременчуцької міської територіальної громади, який провели експерти Громадянської мережі ОПОРА. Аудит проводили у жовтні–листопаді 2025 року.
За даними аудиту, головною проблемою Кременчуцької громади залишається недостатня кількість укриттів. Наявні захисні споруди покривають менш ніж третину населення, решта жителів під час повітряних тривог змушена укриватися в підвальних і неспеціалізованих приміщеннях.
Начальник відділу організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС у Полтавській області Олександр Мусійко повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення у громаді вдалося наростити фонд захисних споруд більш ніж на 30 тисяч осіб. Водночас, за його словами, жодна громада області наразі не має стовідсоткового забезпечення населення укриттями.
Водночас Кременчуцька громада є однією з небагатьох, де система екстреного оповіщення про повітряну тривогу охоплює 100% території та населення, що дозволяє завчасно попереджати людей про небезпеку.
Під час обговорення окрему увагу приділили ризикам, які можуть супроводжувати майбутній виборчий процес в умовах воєнних загроз.
Перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пелипенко зазначив, що нестабільна безпекова ситуація ускладнює планування виборів, зокрема через часті повітряні тривоги.
Учасники дискусії також звернули увагу на необхідність збереження виборчої документації та забезпечення безперервної роботи комісій у разі надзвичайних ситуацій.
Кременчуцька громада увійшла до переліку територій, де експерти Громадянської мережі ОПОРА провели комплексний безпековий аудит. Дослідження оцінює безпекову ситуацію в громадах та їхню готовність до повернення демократичних процесів у повоєнний період.
Аналітик ОПОРИ Костянтин Донченко повідомив, що протягом року команда провела серію таких аудитів у різних регіонах України. За словами регіональної консультантки ОПОРИ Олександри Клиші, станом на зараз Кременчуцька громада не може пройти повний аудит безпеки через дію воєнного стану та регулярні обстріли з боку рф. Лише за період із серпня по жовтень 2025 року в громаді зафіксували близько 28 атак.
Нагадаємо, Віталій Малецький може вчергове балотуватись у мери, якщо в Україні проходитимуть місцеві вибори. Про це він повідомив торік у жовтні під час засідання виконавчого комітету.
