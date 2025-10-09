ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Політика

«Ми готові іти на вибори». Малецький може вчергове балотуватись у мери

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 986 Коментарів: 2

Він також підтримав постанову Верховної Ради про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні під час повномасштабної війни

Віталій Малецький може вчергове балотуватись у мери, якщо в Україні проходитимуть місцеві вибори. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 9 жовтня.

— Ми готові іти на вибори, — сказав Віталій Малецький. 

Він також підтримав постанову Верховної Ради про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні під час повномасштабної війни. Нагадаємо, її народні депутати підтримали вчора, 8 жовтня. Відтепер в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня цього року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.

Відповідальність за неможливість організації місцевих виборів у постанові покладена на РФ через військову агресію проти України. 

Нагадаємо, Віталія Малецького обирали міським головою у жовтні 2020 року. Тоді він переміг конкурентів із результатом 52,08% голосів — це від тієї кількості виборців, які прийшли на виборчі дільницю та віддали голоси за одного з кандидатів. Малецький набрав 27 995 голосів. У 2015 році його також обирали мером. Тоді 20,4% виборців підтримали Віталія Малецького на посаду міського голови у першому турі 2015 року. Коли Віталій Малецький вийшов у другий тур з ексзаступником міського голови Віктором Калашником — підтримка склала 60,8%. 

У Раді готують законопроєкт, який пропонує обмежити каденції міських голів двома термінами: чи зможе балотуватися Малецький

Автор: Тетяна Криничка
Коментарі: 2

evil:
Сьогодні, 13:28

МЛЦКЙ! ПНХ, ПДРС!


Andron777:
Сьогодні, 17:11

Понти. Готові того шо знають виборів до закінчення війни не буде.


