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У Раді готують законопроєкт, який пропонує обмежити каденції міських голів двома термінами: чи зможе балотуватися Малецький

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 991 Коментарів: 2

 

Віталій Малецький обирався міським головою Кременчука уже двічі

У Верховній Раді хочуть обмежити кількість каденцій для міських голів — не більше двох разів. Про це повідомив колишній народний депутат та ексголова «Комітету виборців України» Олександр Черненко.

— Знайомі депутати кажуть, що у Раді зараз збирають підписи, щоб зареєструвати законопроєкт, який пропонує обмежити кількість каденцій для міських голів — максимум два за все життя. Не поспіль, а взагалі. Зайвим буде говорити, що, якщо ОП — наполяже, то такий законопроєкт внесуть без проблем, — написав Черненко у Facebook.

Далі він зазначив, що ці «ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б’є по тих, хто вже давно при владі на місцях» та вказав прізвища: Кличко у Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі.

— Список довгий. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях, — зауважив екснардеп.

 

Зазначимо, що міський голова Кременчука Віталій Малецький обирався на цю посаду вже двічі — у 2015 та 2020 роках.

Назад у майбутнє: Малецького обрали мером 17% виборців Кременчука 

На порталі Верховної Ради законопроєкт, згаданий колишнім нардепом, поки не зареєстрований, хоча він оприлюднив його чернетку. Назва проєкту «Закон України про внесення змін до „Виборчого кодексу України“ щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови». У цьому документі йдеться, що «у разі, якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні строки, така особа не має права балотуватися на відповідну посаду після набрання чинності цим законом».

 

Що ж стосується Олександра Черненка, то відомо, що він був народним депутатом України 8-го скликання. У жовтні 2014 року обирався від «Блоку Петра Порошенка» як безпартійний. У парламенті очолював підкомітет з питань виборів і референдумів комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. До того протягом 5 років (2009-2014) очолював правління ГО «Комітет виборців України», а у 1997 -2009 роках обіймав там посаду керівника пресслужби. З 2007 до 2009 року працював редактором програм на «5 каналі», а раніше в інших ЗМІ. У 2019 році також балотувався до Верховної Ради 9-го скликання — був 34 номером у списку партії «Європейська Солідарність», але не пройшов до парламенту.

Як інформує «Рух ЧЕСНО», у квітні 2020 року пресслужба НАБУ повідомила, що народні депутати Верховної Ради 8-го скликання повернули до держбюджету понад 1,65 млн грн, які отримали як компенсацію за проживання у столиці. 23 квітня стало відомо, що одним із депутатів, хто визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством, став екснардеп Олександр Черненко. Як встановив суд, на посаді народного депутата він отримав 580 тис. грн компенсації на житло, попри те, що його дружина має власну квартиру в Києві, а сам він жив у Бородянці під Києвом. 30 квітня 2020 року ВАКС визнав Черненка винним у корупції, засудивши на три роки умовно та заборонивши на один рік обіймати посади в органах влади. Також він мав сплатити 17 тис. грн штрафу та 12 тис. грн витрат на експертизу.

У жовтні в Україні можуть пройти місцеві вибори, але для цього потрібно змінити законодавство — ЦВК 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що місцеві вибори в Україні можуть відбутись 30 жовтня, але для цього потрібне рішення Верховної Ради. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик. За його словами, будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати положення законодавства про воєнний стан.

У березні ми повідомляли, що дві третини українців (66%) негативно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни й лише менше чверті (22%) підтримують цю ідею.

Нещодавно ми писали, що за даними лютневого опитування соціологічного центру «Социс», майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.

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Малецький та Калашник: перемога дуплетом

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Колаж ТСН.ua
Теги: вибори Виборчий кодекс законопроєкт міський голова Малецький Кременчук
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Коментарі: 2

186
Маэстро:
Сьогодні, 19:02

Не смішіть. Це зроду не приймуть, від слова "ніколи"!!! Навіть не зареєструють, як законопроект. Чому: всі мери, всіх населенних пунктів давно вже як "прикормлені", всі на короткому строгому ошийнику у нинішньої влади України. Якщо їх всіх старих мерів повалити, то прийдеться заново "рішати" з новими мерами.


1 1
199
Prav:
Сьогодні, 19:05

— Список довгий. Якщо під цю ініціативу знайдуть голоси, то на наступних місцевих виборах можемо отримати повний перезапуск влади на місцях, — зауважив екснардеп.

 

Уявіть, що цей закон прийняли. І на наступних виборах замість Малецького буде балотуватись Проценко чи Пелипенко. Це буде перезапуск влади ? Скоріше, тут "слуги" копають під Садового та Кличка


4 1

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