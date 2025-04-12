У Кременчуці пройшли фінальні змагання з волейболу серед юнаків закладів фахової передвищої освіти

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 59

Протягом 10-11 квітня у Комунальному закладі вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» проходили фінальні змагання спортивних ігор Полтавщини з волейболу серед юнаків закладів фахової передвищої освіти.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

У спортивному залі тривали запеклі поєдинки, сповнені динаміки та емоцій. Свої команди бурхливо підтримували вболівальники.

У фінальній грі перемогу здобула команда Лохвицького механіко-технологічного фахового коледжу, яка грала проти команди Березоворудського фахового коледжу. Обидва навчальні заклади є відокремленими структурними підрозділами Полтавського державного аграрного університету.

ІІІ місце здобули юнаки Фахового коледжу КЗВО «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія». А четвертими стали волейболісти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка.

Організатори змагань висловили щиру подяку всім учасникам за їхню відданість спорту, чесну боротьбу та популяризацію волейболу серед молоді.

Нагадаємо, учора ввечері ми повідомляли, що ХК «Кременчук» виборов звання чемпіона України з хокею.