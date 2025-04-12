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На Полтавщині впроваджують автоматизовані системи централізованого оповіщення: коли буде у Кременчуці

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 175 Коментарів: 1

 

У Горішніх Плавнях вона вже працює, а в Кременчуцькій громаді на це виділили кошти

У Полтавській обласній військовій адміністрації провели чергове засідання регіональної комісії ТЕБ і НС. Серед питань порядку денного, які були обговорена, впровадження територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

На комісії було зазначено, що наразі така система оповіщення вже функціонує в Горішньоплавнівській громаді. Решта територіальних громад працює над їх запровадженням. Цьогоріч на ці заходи у 19 громадах області заклали понад 74 млн грн. Уже виділили кошти Лубенська, Кременчуцька та Полтавська територіальні громади.

— Органи місцевого самоврядування мають активізувати роботу щодо виконання заходів із реконструкції, технічної модернізації та впровадження місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Своєчасне інформування відіграє ключову роль у захисті населення під час надзвичайних ситуацій, — зазначив Володимир Когут.

 

Нагадаємо, понад рік тому — у березні 2024 року «Кременчуцький Телеграф» писав, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради замовив через систему публічних закупівель Prozorro будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). Очікувана вартість робіт складає 88 мільйонів 696 тисяч гривень. Встановлення МАСЦО у громадах фінансується за системою 50 на 50 — половину коштів платить сама громада, а іншу — область.

У жовтні стало відомо, департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи оприлюднив тендер на будівництво нової системи оповіщень у Кременчуцькій громаді. Очікувана вартість робіт — понад 58 млн гривень. На тендер зайшли двоє підрядників — ТОВ «Укртансзв’язок» і ТОВ «Компас Інженіринг». Перемогла остання компанія, попри те, що запропонувала більшу суму, аніж «Укртансзв’язок» (52,8 млн грн проти 48,9 млн грн). Втім кременчуцький департамент відхилив дешевшу пропозицію, аргументуючи це тим, що характеристики запропонованого обладнання від ТОВ «Укртансзв’язок» не відповідають тим, які потрібні. 

У грудні минулого року бюджет Кременчуцької громади отримав назад 16 мільйонів гривень з будівництва нової системи оповіщення (МАСЦО). Роботи були призупинені. За словами міського голови Віталія Малецького, тендер на проведення робіт провели, але після звернень півтора десятка громадських організацій, які «афільовані з конкурентом (з компанією, що не перемогла на тендері — ред.)» переможця «збили». Тому гроші «зайшли» назад у бюджет. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА оповіщення комісія з питань ТЕБтаНС Горішні Плавні Кременчук система оповіщення
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Коментарі: 1

47
sezheldybin:
Сьогодні, 13:37

Банда воров и взяточников ... 


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