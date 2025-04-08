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У жовтні в Україні можуть пройти місцеві вибори, але для цього потрібно змінити законодавство — ЦВК

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 235

 

Попередні місцеві вибори в Україні проводилися у жовтні 2020 року — депутатів органів місцевого самоврядування та голів територіальних громад обирали на 5 років

Місцеві вибори в Україні можуть відбутись 30 жовтня, але для цього потрібне рішення Верховної Ради. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати положення законодавства про воєнний стан.

— Є практична оцінка та юридична оцінка. Що стосується юридичної оцінки, то сьогодні діє законодавство України про воєнний стан, де прямо заборонений будь-який вид виборів. Треба змінити законодавство про воєнний стан, — наголосив він.

Говорячи про можливість проведення виборів, він зауважив, що територія України перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.

— Ми не знаємо, де країна-агресор захоче застосувати свою балістику, — зауважив Сергій Дубовик.

Заступник голови ЦВК також додав, щодо можливості проведення виборів лише на частині території України, що дозволяє чинне законодавство.

— Що стосується місць проведення виборів, так було і раніше. Якщо ви пам’ятаєте, Верховна Рада приймала рішення про неможливість проведення виборів на тих чи інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України, — підсумував він.

Нагадаємо, у березні ми писали, що дві третини українців (66%) негативно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни й лише менше чверті (22%) підтримують цю ідею.

Нещодавно ми писали, що за даними лютневого опитування соціологічного центру «Социс», майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Колаж ТСН.ua
Теги: вибори місцеві вибори ЦВК війна законодавство
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