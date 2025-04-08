Попередні місцеві вибори в Україні проводилися у жовтні 2020 року — депутатів органів місцевого самоврядування та голів територіальних громад обирали на 5 років
Місцеві вибори в Україні можуть відбутись 30 жовтня, але для цього потрібне рішення Верховної Ради. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.
За його словами, будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати положення законодавства про воєнний стан.
Говорячи про можливість проведення виборів, він зауважив, що територія України перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.
Заступник голови ЦВК також додав, щодо можливості проведення виборів лише на частині території України, що дозволяє чинне законодавство.
Нагадаємо, у березні ми писали, що дві третини українців (66%) негативно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни й лише менше чверті (22%) підтримують цю ідею.
Нещодавно ми писали, що за даними лютневого опитування соціологічного центру «Социс», майже дві третини українців виступають проти проведення будь-яких виборів до закінчення війни.
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