У Кременчуці хочуть створити Раду безбар'єрності: з якою метою

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 145 Коментарів: 1

До складу Ради увійдуть представники виконкому, депутати, очільники та представники місцевих департаментів та комунальних підприємств, голови громадських організацій

У Кременчуці планують створити Раду безбар'єрності при виконавчому комітеті Кременчуцької міськради. Про це стало відомо із проєкту рішення виконкому, опублікованого на сайті.

Очолить раду заступник міського голови Дмитро Кравченко. До її складу також увійдуть й інші представники виконкому, депутати, очільники та представники місцевих департаментів та комунальних підприємств, голови громадських організацій.

Основною метою діяльності Ради є створення безбар'єрного простору у місті, сприяння захисту й забезпечення повного й рівного здійснення всіма людьми всіх прав та основоположних свобод. Працюватиме Рада над створенням безбар’єрності вулиці й приміщень, безбар’єрності публічних послуг, безбар’єрності товарів загального користування та безбар’єрності публічної інформації.

Крім того, на представників Ради також будуть покладені обов'язки щодо підготовки пропозицій та їх реалізації з формування безбар'єрності у місті.

Можемо припустити, що рішення про створення такої Ради було прийнято після засідання сесії Кременчуцької міськради у п'ятницю, 4 квітня. Тоді депутати Богдан Лазоренко та Олександр Березянський виступили із подібними запитами щодо покращення доступності під час пересування для людей з інвалідністю, зокрема й дітей.



