Назад у майбутнє: Малецького обрали мером 17% виборців Кременчука

Він отримав перемогу в один тур виборів та провів до міськради нову партію «За майбутнє» зі старою фіолетовою символікою партії «Поруч». При цьому дві третини виборців на дільниці не прийшли
Кандидат на міського голову Кременчука Віталій Малецький, який і зараз працює на цій посаді, здобув перемогу у виборах. Він переміг конкурентів із результатом 52,08% голосів – але це від тієї кількості виборців, які прийшли на виборчі дільницю та віддали голоси за одного з кандидатів. Малецький набрав 27 995 голосів.
Такий результат дав можливість чинному міському голові перемогти в один тур, причому з великим відривом від конкурентів. (Див.інфографіку).
Отже, Малецький стане мером повторно — залишилося дотриматися виборчих формальностей та скласти присягу.
Проте підтримка не видається безумовною, якщо порівняти кількість голосів із загальною кількістю виборців міста.
Загалом у Кременчуцькій міській об'єднаній територіальній громаді (разом із приєднаною Потоківською сільською радою) зареєстровано 163 410 виборців. Тож Віталія Малецького підтримало лише 17,1% кременчужан — близько п'ятої частини від усієї кількості виборців громади.
Але хто не прийшов на вибори — мусить тепер прийняти вибір інших людей, які привели до влади нового-старого мера з новою-старою партією «За майбутнє», до якої перебігли його вірні соратники з партії «Поруч».
Партію «За майбутнє» пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Очолює її людина Коломойського Ігор Палиця. У народі партії дали назву «За майбах». Кременчуцький нардеп Шаповалов став членом політради партії «За майбутнє» і очолив її обласну парторганізацію. Більше того, очолив список кандидатів від партії до обласної ради. Хоча навряд чи він проміняє крісло нардепа на крісло в облраді.
Явка на дільниці у коронавірусний рік у Кременчуці виявилася низькою — 32,8%.
На нашу думку, це три основні речі:
Ретроспектива
У 2015 році Віталій Малецький (на той час заступник міського голови з питань молоді, сім'ї, спорту) переміг у другому турі першого заступника міського голови Віктора Калашника.
Електоральна група підтримки Віталія Малецького за 5 років фактично не змінилася — у 2015 році за нього віддали голоси 19,2% від загальної кількості виборців Кременчука. Тоді явка на дільниці у другому турі теж була низькою — 31,6%. Кременчужани, на жаль, не вперше ігнорують місцеві вибори.
А що, на вашу думку, забезпечило перемогу Віталію Малецькому? Пишіть у коментарях.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.