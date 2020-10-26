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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Назад у майбутнє: Малецького обрали мером 17% виборців Кременчука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 296 Коментарів: 3

   

 Він отримав перемогу в один тур виборів та провів до міськради нову партію «За майбутнє» зі старою фіолетовою символікою партії «Поруч». При цьому дві третини виборців на дільниці не прийшли

 


Кандидат на міського голову Кременчука Віталій Малецький, який і зараз працює на цій посаді, здобув перемогу у виборах. Він переміг конкурентів із результатом 52,08% голосів – але це від тієї кількості виборців, які прийшли на виборчі дільницю та віддали голоси за одного з кандидатів. Малецький набрав 27 995 голосів. 


ВіталіяМалецькогоо офіційно визнали міським головою Кременчука


Такий результат дав можливість чинному міському голові перемогти в один тур, причому з великим відривом від конкурентів. (Див.інфографіку).


Отже, Малецький стане мером повторно — залишилося дотриматися виборчих формальностей та скласти присягу. 


 

Підтримати Малецького прийшло менше п’ятої частини виборців


Проте підтримка не видається безумовною, якщо порівняти кількість голосів із загальною кількістю виборців міста.


Загалом у Кременчуцькій міській об'єднаній територіальній громаді (разом із приєднаною Потоківською сільською радою) зареєстровано 163 410 виборців. Тож Віталія Малецького підтримало лише 17,1% кременчужан — близько п'ятої частини від усієї кількості виборців громади.


Але хто не прийшов на вибори — мусить тепер прийняти вибір інших людей, які привели до влади нового-старого мера з новою-старою партією «За майбутнє», до якої  перебігли його вірні соратники з партії «Поруч».


Партію «За майбутнє» пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. Очолює її людина Коломойського Ігор Палиця. У народі партії дали назву «За майбах».  Кременчуцький нардеп Шаповалов став членом політради партії «За майбутнє» і очолив її обласну парторганізацію. Більше того, очолив список кандидатів від партії до обласної ради. Хоча навряд чи він проміняє крісло нардепа на крісло в облраді. 

 

Явка на дільниці у коронавірусний рік у Кременчуці виявилася низькою — 32,8%.


 

Що забезпечило перемогу чинному міському голові? 

На нашу думку, це три основні речі:

  1. Свій сталий електорат, який мобілізується на кожних виборах — у місті його називають «фіолетовою сіткою». Цьогоріч у кандидатів були спроби нейтралізувати сітку, поліція навіть відкрила кримінальне провадження за заявами про підкуп виборців — але ж ми всі знаємо, що швидко такі справи не розслідуються. І сітка знову зробила свою справу, тоді як хтось відсидівся на дивані та не голосував. 
  2. Бюджетний адмінресурс. Службове становище чинного міського голови надало йому перевагу порівняно з іншими кандидатами. Міський голова не пішов у відпустку на час виборчої кампанії, а навпаки, посилив активність і «робив Кременчук кращим»: тут тобі й пуск тролейбусів та комунальних автобусів за новими маршрутами, і безліч інших добрих справ за бюджетні кошти, про які постійно нагадували комунальні ЗМІ. До речі, на нову комунальну газету, якою закидали все місто і яка розповідала про добрі справи мера та його команди, депутати міськради дозволили викинути 9,2 млн грн із наших податків. 
  3. І, нарешті, — є виборці, яких влаштовує робота чинного міського голови за 5 років. 

 

Ретроспектива


У 2015 році Віталій Малецький (на той час заступник міського голови з питань молоді, сім'ї, спорту) переміг у другому турі першого заступника міського голови Віктора Калашника. 

  • 20,4% виборців (15 789 осіб) підтримали Малецького у 1-му турі 2015 року (від тих, хто прийшов на дільниці та віддав голос);
  • 60,8% виборців (32 604 особи) підтримали його у 2-му турі 2015 року. 

 

Електоральна група підтримки Віталія Малецького за 5 років фактично не змінилася — у 2015 році за нього віддали голоси 19,2% від загальної кількості виборців Кременчука. Тоді явка на дільниці у другому турі теж була низькою — 31,6%. Кременчужани, на жаль, не вперше ігнорують місцеві вибори. 

 

А що, на вашу думку, забезпечило перемогу Віталію Малецькому? Пишіть у коментарях.


Хто може увійти до Кременчуцької міської ради (список депутатів)
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Автор: Тетяна Донченко, Альона Душенко
Теги: Малецький мер Кременчука вибори-2020 вибори За майбутнє голосування
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

875
antikola:
Сьогодні, 17:22

Просто "правильно" подсчитали в комиссиях....


12 17
146
StarПёр:
Сьогодні, 18:55

Віталій Малецький - то лише пішак у шаховій грі на місцевій шаховій дошці. Перемогу Віталію Малецькому безперечно забезпечив сірий кардинал  дядя Юра за допомоги мережі "гранатова сітка", адмінресурсу, підставних кандидатів, восьми мільойнів вкладених у безкоштовну газету для бабусь, та фейковій фіолетовій платформі "Соціанальний пердометр". За для цього витрачено чималий кошт, який згодом буде повернуто власникам із надбавкою. 


6 2
54
mullet:
Сьогодні, 19:19

Молодцы, кременчужане. Чем меньше явка - тем меньшие нужны затраты на выборы. С учетом масштаба откатов и госзакупок "у своих", траты на сетку, рекламу и все остальное - сущие копейки. 

Могут же помогать городу экономить, когда захотят!



 

Цитата: antikola

Просто "правильно" подсчитали в комиссиях....

Особенная благодарность избирателям-протывсихам, за-нас-все-порешалам, а-шо-мой-голос-сделает-ам и так далее.


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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