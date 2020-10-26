Завтра Кременчук накриє туман

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За повідомленням Полтавського обласного гідрометцентру, на Полтавщині вночі та вранці 30 жовтня очікується туман видимістю 200-500 метрів.
Пресслужба мерії інформує, що очікується перший рівень небезпеки - «жовтий».