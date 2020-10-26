Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.10.2020 09:00
Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
Померло:
Україна6464
Кременчук27
Кременчук

Завтра Кременчук накриє туман

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 526

 

Варто бути уважними

За повідомленням Полтавського обласного гідрометцентру, на Полтавщині вночі та вранці 30 жовтня очікується туман видимістю 200-500 метрів.


Пресслужба мерії інформує, що очікується перший рівень небезпеки - «жовтий».

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: туман
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх