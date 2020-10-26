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Надзвичайні новини

Стали відомі подробиці вбивства на Молодіжному

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 933

Ймовірно, що причиною смертельного конфлікту були гроші

23 жовтня у багатоповерхівці на Молодіжному знайшли мертвим 30-річного чоловіка. За версією слідства, між потерпілим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт. Під час нього чоловік отримав ножові поранення, які виявилися смертельними.


Підозрюють у вбивстві 27-річного чоловіка. Як повідомляють у сюжеті «Надзвичайних новин», він нещодавно повернувся з армії, жив із дідом. Проблем не влаштовував, за словами сусідів. Ніхто ніколи від нього кривого слова не чув. Як зазначили родичі, останнім часом вбитий нібито «діставав» підозрюваного. Вимагав повернути 20 тисяч гривень.


Причиною конфлікту зі смертельним наслідком ймовірно і стали гроші. Вбитий прийшов до 27-річного чоловіка, щоб «вибити» борг.


У сюжеті йдеться, що у 30-річного вбитого буцімто погана репутація. Його пов'язують із сумнівною компанією і наркотиками. Але справи це не міняє.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: Надзвичайні новини. ICTV, youtube.com
Теги: вбивство Молодіжний ножове поранення
компанія «Інтера Люкс»

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