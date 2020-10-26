Мера не буде? КСУ заблокував призначення на посади переможців місцевих виборів і поставив під загрозу безвіз

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 754 Коментарів: 3

Конституційний Суд України 27 жовтня визнав неконституційними окремі положення Закону «Про запобігання корупції» та ст. 366-1 Кримінального кодексу України – щодо кримінальної відповідальності за недостовірні відомості в деклараціях. На виконання рішення КСУ, з повним текстом якого можна ознайомитися на сайті КСУ, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ввечері 28 жовтня закрило доступ до реєстру електронних декларацій. Тобто тепер громадянам на офіційному сайті недоступна інформація про статки чиновників.









«КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів», - повідомляє НАЗК на своєму офіційному сайті.





Річ у тім, що рішення КСУ позбавляє НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.





«Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений»,- йдеться у повідомленні.







У НАЗК зазначають, що це стосується призначень на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їх заступників (призначення можливі після перевірки електронних декларацій). Втім, це не вичерпний перелік тих, хто не може вступити на виборні посади У роз’ясненні НАЗК стосовно декларування, оприлюдненому 26 серпня (незадовго до виборів) йдеться про те, що особа, обрана міським головою, депутатом місцевої ради подає декларацію за минулий рік протягом 15 днів календарних днів з дня набуття повноважень. Відтак, якщо реєстр НАЗК закритий – подання цих декларацій неможливе.





«Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату», — зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.







Втім, у зазначеному листі НАЗК говориться й таке: якщо особа (незалежно від обставин) подавала декларацію за минулий рік, повторного подання не вимагається. Обраний повторно мер Віталій Малецький та 17 депутатів, які пройшли у Кременчуцьку міську раду повторно, декларації подавали. Як решті обраних депутатів братися до повноважень – наразі незрозуміло.









Про скандальне рішення КСУ та його наслідки





ТЪ зібрав підбірку з приводу скандального рішення КС та його наслідків.





Саме рішення базується на тому, що нібито НАЗК, перевіряючи декларації суддів, здійснювало неконституційний вплив на судову владу. З повним текстм рішення КС можна ознайомитися тут.





Окрему думку висловив заступник голови КС Сергій Головатий, який не голосував за скандальне рішення.









Суд ухвалив рішення з подання 47 народних депутатів, в основному – від фракцій ОПЗЖ та «За майбутнє». Нардепа Юрія Шаповалова серед підписантів подання немає. Список «добродіїв» - у кінці їхнього довгого подання, переходьте за посиланням. Серед них Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Ілля Кива, Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін, Сергій Льовочкін.





«22 сторінки роздумів про важку долю суддівської влади, її незалежність те про те, чому на судову владу не можна впливати будь-яким чином. Знайте, що якщо в метро або маршрутці станете судді на ногу, то здійсните неконституційний вплив на судову владу і посягнете на її незалежність» - читайте експертний аналіз рішення КС, просто та коротко розбирає рішення Фундація DEJURE (громадська організація, створена експертами-правниками з метою сприяння розвитку правовладдя (верховенства права) та реформ у сфері правосуддя в Україні).









Правники звертають увагу на наслідки рішення КС:

НАЗК припинило відкритий доступ до реєстру електронних декларацій, тобто більше не можна буде поглянути, хто і що задекларував;

Індульгенцію отримали всі, хто не декларував свої статки або відверто вносив неправдиву інформацію;

Система електронних декларацій є однією з умов безвізового режиму України з ЄС, тому з великою ймовірністю це рішення матиме серйозні наслідки для двосторонніх відносин з ЄС і МВФ. Про наступну фінансову допомогу цих інституцій можна забути.

В ЄС вважають рішення КСУ підставою для тимчасового призупинення безвізу, пише Європейська правда , посилаючись на лист посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.









«Відправим суддів-зрадників КСУ до Ростова». Низка антикорупційних ГО та ініціатив оголосила про акцію під Конституціним Судом, яка відбудеться завтра, о 9.00.



