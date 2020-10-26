ХК «Кременчук» впевнено переграє «Маріуполь» і здобуває першу перемогу в чемпіонаті

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 122

Сьогодні, 29 жовтня, у Маріуполі відбувся матч другого туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч між «Маріуполем» і «Кременчуком», що раніше став чемпіоном України сезону 2019/20. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Маріуполь» - «Кременчук» 1:6 (0:1; 0:3, 1:2)

Шайби: 0:1 Серанов (Алексюк): 7:39. 0:2 Коробов (Дубінін), 23:03. 0:3 Кисельов (Серанов), 23:52. 0:4 Денискін (Дубінін), 29:52. 0:5 Гриценко (Ворона, Савченко), 42:01. 0:6 Ворона (Грицьких, Гриценко - більш.), 53:16. 1:6 Кобяков (Сірченко), 58:21.

Маріуполь: Мамедов (Дуве); Петрухно (А) - Сірченко, Мельников - Гуров, Цикало - Костарєв, Філімонов -; Ухін - Мазур - Агєєв (А), Мостовий - Коваленко - Луговий, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Олійник - Дворник - Дурдиєв.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Горлушко, Хрішпенц - Александров, Толстушко - Грицьких, Яковлєв - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін.









На 8-й хвилині зустрічі рахунок відкрив форвард "містян" Єгор Серанов, який відправив шайбу у сітку з гострого кута між голкіпером і стійкою воріт. До середини другого періоду «Кременчук» довів перевагу до комфортного: по черзі відзначилися Олександр Коробов, Микола Кисельов і Андрій Денискін.





Друга половина гри також пройшла під контролем гостей. На старті третьої двадцятихвилинки Тимур Гриценко проштовхнув шайбу повз Тимура Мамедова, а потім Олексій Ворона реалізував чисельну перевагу.





Однак закінчити гру "в суху" В'ячеславу Новицькому хокеїсти «Маріуполя» не дозволили: за півтори хвилини до закінчення основного часу Євген Кобяков відправив шайбу в дальній кут воріт кременчуцької команди.





Свій наступний матч «Кременчук» зіграє в Херсоні проти «Дніпра» 1 листопада о 13:30.