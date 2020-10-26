«Самоврядування очима дітей»: школярів Кременчука запрошують до участі у конкурсі

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 330

Роботи можна подати до 20 листопада включно

До участі в обласному конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Самоврядування очима дітей» запрошують школярів трьох вікових категорій: 6-9 років, 10-12 років та 13-17 років включно. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.





Конкурс організовує Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування спільно з КУ «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» до Дня місцевого самоврядування.





Роботи на конкурс можуть бути виготовлені у різноманітних видах декоративно-ужиткового мистецтва: вишивка, в’язання, ліплення, різьблення, плетіння, ткацтво, розпис по склу, тканині, декупаж, валяння, печворк, батик, живопис, графіка, скульптура, витинанка, колаж, кераміка та інших. Вони повинні відповідати тематиці конкурсу, розкривати розуміння учасниками ролі та значимості місцевого самоврядування.





Твори можна подати до 20 листопада включно за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 45, кім. 439 (контактна особа - Мацко Наталія Володимирівна 066-454-87-57).





Вимоги до оформлення творчих робіт, поданих на конкурс:

конкурсні роботи різних видів декоративно-ужиткового мистецтва у техніці, обраній автором;

не обмежуються в розмірах;

від одного учасника подається одна конкурсна робота;

повинні бути оформлені (за потреби рама чи паспарту, відповідні кріплення, підставки тощо).

Конкурсна робота повинна мати паспорт, у якому зазначено: