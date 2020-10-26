26% жінок у новій Кременчуцькій міській раді.

Гендерний склад Кременчуцької міської ради такий самий, як і минулого скликання. У міську раду заходить 11 жінок, як і минулої каденції, а це 26% від загальної кількості депутатів.
Кожна з партій, окрім «Опозиційної платформи - за життя», мають у своєму складі по два депутати жіночої статі.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.