26% жінок у новій Кременчуцькій міській раді

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 869 Коментарів: 1

Майже кожна з партій має в складі по дві жінки

Гендерний склад Кременчуцької міської ради такий самий, як і минулого скликання. У міську раду заходить 11 жінок, як і минулої каденції, а це 26% від загальної кількості депутатів.







Кожна з партій, окрім «Опозиційної платформи - за життя», мають у своєму складі по два депутати жіночої статі.