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Кременчук, Місцеві вибори 2020

26% жінок у новій Кременчуцькій міській раді

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 869 Коментарів: 1

Майже кожна з партій має в складі по дві жінки

Гендерний склад Кременчуцької міської ради такий самий, як і минулого скликання. У міську раду заходить 11 жінок, як і минулої каденції, а це 26% від загальної кількості депутатів.


У новій кременчуцькій міській раді 26% жінок


Кожна з партій, окрім «Опозиційної платформи - за життя», мають у своєму складі по два депутати жіночої статі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: міська рада гендерна рівність гендерная квота депутаты
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

836
Angel737:
Сьогодні, 08:48

26% жінок у новій Кременчуцькій міській раді.

 

А это повлияет как-то в лучшую сторону на жизнь горожан ?!


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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