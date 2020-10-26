Педагоги Кременчука стали призерами конкурсу, створивши театральні маски

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Керівники гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіли призові місця в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.





Всього у конкурсі взяли участь 110 учасників, які виконували роботи на тему «Театральні маски країн світу».





Керівники гуртків закладів позашкільної освіти отримали призові місця:

Оксана Поліщук – Кременчуцький міський центр позашкільної освіти (ІІІ місце – номінація «Вироби із текстилю та шкіри (шиття, аплікація)»);

Алла Стрижак – Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти «Лідер» (ІІІ місце – номінація «Вишивка»);

Дмитро Король – Кременчуцький міський центр позашкільної освіти (ІІ місце – номінація «Паперопластика (квілінг, оригамі, витинанка»).

Грамотою Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді відзначили також Катерину Литвиненко за роботу у номінації «Ліплення (кераміка, солоне тісто, пластилін)».