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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Педагоги Кременчука стали призерами конкурсу, створивши театральні маски

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 293

 

Темою обласного конкурсу мініатюр була «Театральні маски країн світу»

Керівники гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіли призові місця в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.


Всього у конкурсі взяли участь 110 учасників, які виконували роботи на тему «Театральні маски країн світу».


Керівники гуртків закладів позашкільної освіти отримали призові місця:

  • Оксана Поліщук – Кременчуцький міський центр позашкільної освіти (ІІІ місце – номінація «Вироби із текстилю та шкіри (шиття, аплікація)»);
  • Алла Стрижак – Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти «Лідер» (ІІІ місце – номінація «Вишивка»);
  • Дмитро Король – Кременчуцький міський центр позашкільної освіти (ІІ місце – номінація «Паперопластика (квілінг, оригамі, витинанка»).

Грамотою Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді відзначили також Катерину Литвиненко за роботу у номінації «Ліплення (кераміка, солоне тісто, пластилін)».

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс педагоги творчество маски
компанія «Інтера Люкс»

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