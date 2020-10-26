Педагоги Кременчука стали призерами конкурсу, створивши театральні маски

Керівники гуртків Кременчуцького міського центру позашкільної освіти посіли призові місця в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Про це повідомив департамент освіти Кременчука.
Всього у конкурсі взяли участь 110 учасників, які виконували роботи на тему «Театральні маски країн світу».
Керівники гуртків закладів позашкільної освіти отримали призові місця:
Грамотою Обласного центру естетичного виховання учнівської молоді відзначили також Катерину Литвиненко за роботу у номінації «Ліплення (кераміка, солоне тісто, пластилін)».