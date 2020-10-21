На Молодіжному виявили мертву людину з ножовими пораненнями (додано)

Вчора, 10:36 Переглядів: 5 271

Сьогодні, 23 жовтня, у Кременчуці виявили тіло з ножовими пораненнями. За інформацією очевидців, мертву людину знайшли на Молодіжному, в будинку №33 на вулиці Молодіжній. Поліція перебуває біля одного з багатоповерхових будинків.





На місці працює слідчо-оперативна група.





Додано: близько 9.00 медики та місцеві мешканці повідомили правоохоронцям, що в одній з квартир багатоповерхівки виявили чоловіка з ножовими пораненнями. На місце події одразу прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. У вказаній квартирі поліціянти виявили 30-річного чоловіка без ознак життя зі слідами насильства. Про це стало відомо від Кременчуцького відділу поліції.





За попередньою версією слідства, між потерпілим та 27-річним мешканцем оселі виник конфлікт. Під час нього 30-річний чоловік отримав ножові поранення, які виявилися смертельними.





Розпочали слідство за фактом умисного вбивства – ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.



