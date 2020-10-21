Зеленський підписав закон про відновлення видачі «пакунків малюка»

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» № 930-ІХ. Про це повідомляє Офіс президента.
Закон відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» протягом 30 днів після народження дитини. Вартість такої допомоги становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (5 577 грн до 30 листопада і 5 763 грн після, - ред.).
Також Кабмін має затвердити порядок надання «пакунка малюка», передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.
Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.