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Зеленський підписав закон про відновлення видачі «пакунків малюка»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 376 Коментарів: 1

 

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування

Зеленський підписав закон «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» № 930-ІХ. Про це повідомляє Офіс президента.


Рада повернула «пакункам малюка» натуральну форму


Закон відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» протягом 30 днів після народження дитини. Вартість такої допомоги становитиме не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (5 577 грн до 30 листопада і 5 763 грн після, - ред.).

 

«Також закон уточнює перелік отримувачів «пакунків малюка», якщо батьки відсутні. Зокрема, отримувачами можуть бути усиновлювачі, патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженої дитини. Видаватимуть «пакунки малюка» у закладах охорони здоров'я. Якщо у медзакладі немає такої допомоги, її можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання або перебування», - йдеться у повідомленні.


Також Кабмін має затвердити порядок надання «пакунка малюка», передбачивши з 1 липня 2021 року можливість за бажанням батьків отримати замість натуральної допомоги відповідні кошти.


Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: пакунок малюка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 250
zzzzzz:
Сьогодні, 12:24

надо сразу отменить, потом возобновить, но от своего имени, и уже медальку на грудь!!!!да зевыборцы?


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