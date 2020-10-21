+316 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

За добу померло п'ятеро осіб
За минулу добу в Полтавській області зареєстрували 316 нових випадків COVID-19. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2455 жителів області, продовжують лікування 4938 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 139 летальних випадків, нових за добу – 5 (Полтава – 3; Миргород, Хорольський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 3956 (221 новий випадок);
- Кременчук – 981 (42 нові випадки);
- Полтавський район – 310 (13 нових випадків);
- Миргород – 280 (3 нові випадки);
- Лубни – 167;
- Лохвицький район – 157;
- Горішні Плавні – 139 (6 нових випадків);
- Зіньківський район – 125 (9 нових випадків);
- Кременчуцький район – 119 (1 новий випадок);
- Хорольський район – 103 (2 нові випадки);
- Кобеляцький район – 96 (6 нових випадків);
- Котелевський район – 94 (1 новий випадок);
- Новосанжарський район – 90 (1 новий випадок);
- Шишацький район – 86;
- Решетилівський район – 82 (4 нові випадки);
- Диканський район – 79 (1 новий випадок);
- Миргородський район – 71;
- Лубенський район – 67;
- Глобинський район – 65;
- Великобагачанський район – 56 (1 новий випадок);
- Гадяч – 54 (1 новий випадок);
- Машівський район – 52;
- Гребінківський район – 49;
- Карлівський район – 47 (3 нові випадки);
- Чутівський район – 42;
- Пирятинський район – 39;
- Козельщинський район – 33 (1 новий випадок);
- Гадяцький район – 30;
- Семенівський район – 29;
- Оржицький район – 20;
- Чорнухинський район – 14.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.
Автор: Євгенія Каблучка
Джерело фото: Полтавська ОДА