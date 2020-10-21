Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

+316 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

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За добу померло п'ятеро осіб

За минулу добу в Полтавській області зареєстрували 316 нових випадків COVID-19. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2455 жителів області, продовжують лікування 4938 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 139 летальних випадків, нових за добу – 5 (Полтава – 3; Миргород, Хорольський район).


За добу COVID-19 діагностували у 52 кременчужан, двоє з них - діти


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 3956 (221 новий випадок);
  • Кременчук – 981 (42 нові випадки);
  • Полтавський район – 310 (13 нових випадків);
  • Миргород – 280 (3 нові випадки);
  • Лубни – 167;
  • Лохвицький район – 157;
  • Горішні Плавні – 139 (6 нових випадків);
  • Зіньківський район – 125 (9 нових випадків);
  • Кременчуцький район – 119 (1 новий випадок);
  • Хорольський район – 103 (2 нові випадки);
  • Кобеляцький район – 96 (6 нових випадків);
  • Котелевський район – 94 (1 новий випадок);
  • Новосанжарський район – 90 (1 новий випадок);
  • Шишацький район – 86;
  • Решетилівський район – 82 (4 нові випадки);
  • Диканський район – 79 (1 новий випадок);
  • Миргородський район – 71;
  • Лубенський район – 67;
  • Глобинський район – 65;
  • Великобагачанський район – 56 (1 новий випадок);
  • Гадяч – 54 (1 новий випадок);
  • Машівський район – 52;
  • Гребінківський район – 49;
  • Карлівський район – 47 (3 нові випадки);
  • Чутівський район – 42;
  • Пирятинський район – 39;
  • Козельщинський район – 33 (1 новий випадок);
  • Гадяцький район – 30;
  • Семенівський район – 29;
  • Оржицький район – 20;
  • Чорнухинський район – 14.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: коронавірус карантин Полтавщина
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