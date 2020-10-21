+316 нових випадків COVID-19 зафіксували на Полтавщині

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За минулу добу в Полтавській області зареєстрували 316 нових випадків COVID-19. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2455 жителів області, продовжують лікування 4938 людей, зокрема 189 дітей. Всього зареєстровано 139 летальних випадків, нових за добу – 5 (Полтава – 3; Миргород, Хорольський район).









Географія поширення інфекції:

Полтава – 3956 (221 новий випадок);

Кременчук – 981 (42 нові випадки);

Полтавський район – 310 (13 нових випадків);

Миргород – 280 (3 нові випадки);

Лубни – 167;

Лохвицький район – 157;

Горішні Плавні – 139 (6 нових випадків);

Зіньківський район – 125 (9 нових випадків);

Кременчуцький район – 119 (1 новий випадок);

Хорольський район – 103 (2 нові випадки);

Кобеляцький район – 96 (6 нових випадків);

Котелевський район – 94 (1 новий випадок);

Новосанжарський район – 90 (1 новий випадок);

Шишацький район – 86;

Решетилівський район – 82 (4 нові випадки);

Диканський район – 79 (1 новий випадок);

Миргородський район – 71;

Лубенський район – 67;

Глобинський район – 65;

Великобагачанський район – 56 (1 новий випадок);

Гадяч – 54 (1 новий випадок);

Машівський район – 52;

Гребінківський район – 49;

Карлівський район – 47 (3 нові випадки);

Чутівський район – 42;

Пирятинський район – 39;

Козельщинський район – 33 (1 новий випадок);

Гадяцький район – 30;

Семенівський район – 29;

Оржицький район – 20;

Чорнухинський район – 14.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.