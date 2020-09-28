Рада повернула «пакункам малюка» натуральну форму

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У не більш ніж 30-денний термін із моменту народження надаватимуть набір товарів першої необхідності

Верховна Рада на засіданні 30 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №3006а «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», який передбачає надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».





Документ підтримали 264 нардепи.





За словами авторів законпроєкту, документ має повернути «пакунку малюка» натуральну форму - батькам у не більш ніж 30-денний термін із моменту народження дитини надаватимуть набір товарів першої необхідності на безоплатній основі.





Нагадаємо, з 1 вересня Мінсоцполітики розпочало реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», коли батьки, замість речей для дитини отримують грошову компенсацію.