У Кременчуцькому районі присудили штраф чоловіку, який дав правоохоронцю хабар

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 156

22 вересня Кременчуцький районний суд виніс вирок чоловіку, якого звинуватили в наданні неправомірної вигоди. Це сталося 18 травня цього року. Начальник сектору реагування патрульної поліції (СРПП) №4 Кременчуцького районного відділення поліції отримав для розгляду адмінматеріал за ч. 1 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами). Документ склали на обвинуваченого. Крім того, у чоловіка тимчасово затримали незареєстрований мопед Honda Dio-27.





У службовому кабінеті правоохоронця власнику мопеда пояснили порядок вилучення майна, після чого останній пішов. Пізніше чоловік дочекався начальника у дворі адмінбудівлі Кременчуцького районного відділення поліції та запропонував 1000 гривень хабара за повернення вилученого мопеда.





Начальник СРПП №4 від прийняття пропозиції та отримання неправомірної вигоди відмовився. При цьому роз'яснив чоловіку про необхідність проведення перевірки та підтвердження права власності останнього на вилучений мопед. Проте обвинувачений наполягав на хабарі та вказав на необхідності зустрічі в інший день. Після чого правоохоронець подав рапорт про виявлення кримінального правопорушення.





21 травня поліцейський та обвинувачений зустрілися на заправці у Білецьківці, де останній передав тисячу гривень. Після чого відразу був викритий працівниками поліції.





20 червня уклали угоду про визнання винуватості. Чоловік беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Сторонами погоджено покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень.





Суд угоду затвердив. Покарання - 8500 гривень. Тисячу гривень хабара конфіскували в дохід держави.





З текстом вироку можна ознайомитися тут. Вирок може бути оскаржений.