Монетизація одноразової допомоги «Пакунок малюка»: що важливо знати батькам

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Із 1 вересня Міністерство соціальної політики розпочало реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744. Аби отримати грошову компенсацію на придбання речей для немовлят молодим батькам необхідно звернутися до ЦНАПу та замовити послугу 58/59-38 «Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», детальніше за посиланням.

Станом на 28 вересня за цією послугою до ЦНАПу звернулося 82 молоді сім’ї. Батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, у тому числі через інтернет-магазини, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту. Детальний реєстр закладів торгівлі розміщений на офіційному вебсайті Мінсоцполітики, він постійно оновлюється та поповнюється новими точками продажу дитячих товарів.

Що важливо знати батькам: