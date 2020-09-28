Монетизація одноразової допомоги «Пакунок малюка»: що важливо знати батькам

Станом на 28 вересня за цією послугою до ЦНАПу звернулося 82 молоді сім’ї Кременчука
Із 1 вересня Міністерство соціальної політики розпочало реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744. Аби отримати грошову компенсацію на придбання речей для немовлят молодим батькам необхідно звернутися до ЦНАПу та замовити послугу 58/59-38 «Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка», детальніше за посиланням.
Станом на 28 вересня за цією послугою до ЦНАПу звернулося 82 молоді сім’ї. Батьки, які отримали кошти на соціальні картки, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, у тому числі через інтернет-магазини, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту. Детальний реєстр закладів торгівлі розміщений на офіційному вебсайті Мінсоцполітики, він постійно оновлюється та поповнюється новими точками продажу дитячих товарів.
Що важливо знати батькам:
- розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» становить 5 тис грн;
- звернутися за послугою необхідно протягом року з дня народження дитини.
- подати заяву до ЦНАП може як мати, так і батько (при цьому, якщо мати змінила прізвище, необхідно звернутися в податкову інспекцію за отриманням довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- кошти треба використати протягом року з дня відкриття карткового рахунку;
- виплата грошової компенсації проводиться на спеціальний рахунок отримувача, відкритий в «ПриватБанку»;
- послуга надається за умови не отримання пакунку малюка в натуральному вигляді;
- грошова компенсація є одноразовою виплатою на кожну новонароджену дитину для придбання дитячих товарів (засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр) та товарів для породіллі (прокладок для лактації; прокладок післяпологових).