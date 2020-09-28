На Полтавщині згоріло пів сотні гектарів кукурудзи - відкрили кримінальну справу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 470 Коментарів: 1

Покарання за подібне передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років

Пожежа сталася 26 вересня, близько 17.00, поблизу села Базилівщина (колишній Машівський район). За попередніми даними відділу комунікації поліції Полтавщини, внаслідок пожежі згоріло близько 50 гектарів поля з кукурудзою. Постраждалих від пожежі немає.





Обставини та причини загоряння з’ясовують. Також встановлюють суму завданих збитків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього правопорушення.





За даним фактом слідчим Машівського відділення поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Триває слідство.