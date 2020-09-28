В Кременчуге зарыбили Силикатное озеро, скоро там можно будет рыбачить

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 970 Коментарів: 1

27 сентября активисты из ФБ-группы «Рыбалка вместе Кременчуг & Горишние Плавни & Украина» зарыбили Силикатное озеро, что на Первой Занасыпи. По словам самих организаторов, главная цель этого события – создать для кременчужан локацию, где они смогут рыбачить с удовольствием прямо в черте города.





Организаторы Вадим Андросов, Владимир Погорелов, Татьяна Гладырь



На вопрос, почему пал выбор именно на Силикатное озеро, организатор зарыбления Татьяна Гладырь рассказала:





- Это озеро раньше было очень красивым, сюда приходила масса людей отдыхать, и всегда тут водилась рыба. В последнее время мало того, что оно заросло, стало неприглядным, по большому счёту, кроме Днепра больше негде ловить нормальную рыбу в черте города. Все ездят на платные ставки за хорошим уловом, за трофеями.

И мы подумали: а почему бы не сделать в черте города? Не все имеют возможность поехать на платный ставок, заплатить 300 грн за сутки рыбалки. Мы хотим, чтобы обычные люди Кременчуга могли позволить себе прийти и поймать реально достойный трофей.

Раньше в озере водились щуки, караси, сомы, озеро местами достигает до 7 м глубиной. Сейчас кроме мелкого карася ничего нельзя выловить. Через год выпущенная рыба будет достигать веса до 1 кг, а через два – 2,5-3 кг.





Поучаствовали в этом благотворительном мероприятии как спонсоры, которые помогли финансово, так и простые кременчужане. По словам Татьяны, после публикации в «Телеграфе» к ним обратились неравнодушные горожане, которые хотели помочь – так у организаторов появились бочки, они и послужили контейнерами для перевозки зарыбка.







На подготовку к зарыблению у организаторов ушло около двух месяцев. Для того, чтобы рыба чувствовала себя более комфортно во время транспортировки, в бочки бросили специальные таблетки, которые выделяют кислород. Везли мальков с села Васильковка бывшего Семёновского района, там находится частное рыбное хозяйство, в котором разводят рыбу на продажу. В общей сложности дорога заняла около 4 часов.



В Силикатное озеро поместили:

140 кг зеркального карпа, карпа, толстолобика и белого амура – годовалых особей;

54 кг карася – двухгодичных особей, среди которых попадались экземпляры весом до 300 г.



За 1 кг зарыбка заплатили 60 грн, кроме карася – он стоил дешевле.





В расписании мероприятия произошёл сдвиг: мальков начали выпускать в водоём уже с 12.00, из-за трудной для рыбы транспортировки её пришлось отправить в озеро раньше назначенного срока.





Как это было, можете увидеть на видео:





Gepostet von Вова Погорелов am Sonntag, 27. September 2020





Когда рыб выпускали из бочек, они были слабыми и вяло плавали. Но организаторы говорят, что это нормально, ведь живность должна отойти от стресса после перевозки и адаптироваться к новому месту. Из-за ветра, что дул на берег, мальков начало выносить на песок, поэтому кременчужане, которые были у озера, забрасывали их назад в воду. К сожалению, часть мальков погибла, но незначительная.





- Мы думали, что будет гораздо больше рыбного падежа, но, слава богу, малёк у нас оказался живчиком и хорошо пошёл обживать новые места, - прокомментировала Татьяна Гладырь.





Нас интересовало, сможет ли зимой рыба дышать, ведь Силикатное озеро полностью сковывает льдом. Один из организаторов Владимир Погорелов отметил, что рыба сможет дышать благодаря камышам – кислород будет поступать, в крайнем случае будут бурить лёд. Также по возможности живность хотят закармливать, планируют договориться с «Нибулоном», чтобы брать у них отруби.



Кременчужане пришли посмотреть на зарыбление Силикатного озера, а организаторы угощали их юшкой, кашей с мясом, бутербродами и глинтвейном. Готовила еду мама организатора Татьяны Зоя Олейник.







А вы пробовали глинтвейн, приготовленный на костре?







Детворе давали мальков прямо в руки, чтобы они самостоятельно могли выпустить часть зарыбка





- Я 30 лет живу на Занасыпе. И очень рада, что откликнулись люди, которые смогли что-то оживить на нашем районе. Они планируют очистить озеро, озеро заживёт новой жизнью. Потому что оно уже начало зарастать, они планируют его от камыша очистить и запустили сейчас мальков. Через 2-3 года любители рыбалки смогут что-то тут ловить бесплатно. Надеемся, озеро никто не приватизирует, - делится впечатлениями местная жительница Екатерина, которая пришла на зарыбление с соседями.



