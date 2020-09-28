Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Новини сайту

Хотим стать лучше для вас: вечером на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 272

 

Работаем над улучшением функционирования ресурса. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь

Уважаемые пользователи! Вечером 28 сентября на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь.


В течение часа с 16.00 до 17.00 и после 21.00 ресурс может быть недоступен/подвисать и, если это произойдет, то мы будем очень за вами скучать. 

 

Также мы проведем удаление устаревших и потерявших актуальность комментариев (до 31.12.2018) и всех прочитанных личных сообщений.
Спасибо за понимание.

 

Если вы совсем не можете без ТЪ, то всегда можете найти нас в соцсетях:

Мы работаем для Вас:) С ув. Редакция.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: техобслуговування
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх