Хотим стать лучше для вас: вечером на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 272

Работаем над улучшением функционирования ресурса. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь

Уважаемые пользователи! Вечером 28 сентября на сайте telegraf.in.ua будут проводиться профилактические работы. Надеемся, у вас не возникнет проблем с доступом к сайту, но если что - не пугайтесь.





В течение часа с 16.00 до 17.00 и после 21.00 ресурс может быть недоступен/подвисать и, если это произойдет, то мы будем очень за вами скучать.

Также мы проведем удаление устаревших и потерявших актуальность комментариев (до 31.12.2018) и всех прочитанных личных сообщений.

Спасибо за понимание.

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Мы работаем для Вас:) С ув. Редакция.