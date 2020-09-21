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Кременчужан кличуть подивитись як зариблюватимуть Силікатне озеро та скуштувати смаколиків

Сьогодні, 07:14 Переглядів: 935 Коментарів: 1

 

На благодійному заході частуватимуть ухою, польовою кашею з м'ясом та глінтвейном

У неділю, 27 вересня, кременчужани випустять у Силікатне озеро, що на Першому Занасипу, 200 кг риби. Долучитися до цього благодійного заходу кличуть усіх бажаючих – ви зможете побачити процес зариблення водойми, а також скуштувати смаколики: юшку, приготовану на багатті, польову кашу з м'ясом, глінтвейн.


Як повідомив ТЪ один з організаторів зариблення Володимир Погорєлов, в озеро випустять:

  • 100 кг білого амуру, товстолобика, коропа, коропа дзеркального;
  • 100 кг карася.


Організували благодійну акцію члени ФБ-спільноти «Рыбалка вместе Кременчуг & Горишние Плавни & Украина» за підтримки спонсорів.


Коли: початок заходу 27 вересня о 14.00.

Де: Перший Занасип, парк «Студентський» (навпроти «Нібулону»).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: озеро риба Занасип благотворительность зарыбление
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 389
Туся:
Сьогодні, 09:38

 Ну добрі діла робляться тільки  перед виборами


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