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Самая большая баржа в Украине достроена и торжественно спущена на воду: скоро прибудет в Светловодск

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 723

  

128-метровое судно построили для Светловодского речного терминала

В Измаиле 29 сентября состоялся торжественный спуск на воду крупнейшей баржи, построенной в истории независимой Украины, - 128-метрового несамоходного судна Дніпро-AV-01 проекта D-6000, построенной для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг «АгроВиста».


Ранее уже сообщалось о спуске баржи на воду, но после этого предстоял еще ряд достроечных работ, включая установку люков, а также нанесение фирменной символики владельца судна, покраску внутри трюмов. Вчера же судно официально вышло из дока.


Баржа будет использоваться для перевозки зерновых по Днепру.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: баржа Світловодськ
компанія «Інтера Люкс»

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