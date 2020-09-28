Самая большая баржа в Украине достроена и торжественно спущена на воду: скоро прибудет в Светловодск

В Измаиле 29 сентября состоялся торжественный спуск на воду крупнейшей баржи, построенной в истории независимой Украины, - 128-метрового несамоходного судна Дніпро-AV-01 проекта D-6000, построенной для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг «АгроВиста».
Ранее уже сообщалось о спуске баржи на воду, но после этого предстоял еще ряд достроечных работ, включая установку люков, а также нанесение фирменной символики владельца судна, покраску внутри трюмов. Вчера же судно официально вышло из дока.
Баржа будет использоваться для перевозки зерновых по Днепру.