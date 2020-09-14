Спустили на воду самую большую баржу в Украине: она будет работать в соседнем Светловодске

В Измаиле спустили на воду самую большую баржу в Украине - 128-метровую D-6000, которую построили для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг «АгроВиста». Как отмечается на странице Facebook «Дунайсудосервис», это межоперационный спуск баржи с дока. Судно назвали Дніпро-AV-01.





Ожидается, что в текущем месяце баржа будет передана заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.





Длина несамоходного судна типа «река-море» - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м. Надводный габарит пустого судна - 6,7 м, водоизмещение в пресной воде 6000 т, в морской воде на осадку 3,8 м - 7418 т. Это самая большая баржа, построенная в истории независимой Украины.