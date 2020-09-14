Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 14.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна156797
Кременчук189
Хворі:
Україна84043
Кременчук30
Одужало:
Україна69543
Кременчук154
Померло:
Україна3211
Кременчук5
Бізнес/Робота, Деловые новости

Спустили на воду самую большую баржу в Украине: она будет работать в соседнем Светловодске

Сьогодні, 11:01 Просмотров: 2 280 Комментариев: 4

 
Судно передадут заказчику в сентябре

В Измаиле спустили на воду самую большую баржу в Украине - 128-метровую D-6000, которую построили для Светловодского речного терминала, входящего в холдинг «АгроВиста». Как отмечается на странице Facebook «Дунайсудосервис», это межоперационный спуск баржи с дока. Судно назвали Дніпро-AV-01.


Ожидается, что в текущем месяце баржа будет передана заказчику. В этом сезоне ее планируют задействовать для перевозок по Днепру кукурузы.


Длина несамоходного судна типа «река-море» - 127,6 м, ширина - 16,3 м, осадка - 3,8 м. Надводный габарит пустого судна - 6,7 м, водоизмещение в пресной воде 6000 т, в морской воде на осадку 3,8 м - 7418 т. Это самая большая баржа, построенная в истории независимой Украины.


7
Автор: Руслана Горгола Источник фото: Дунайсудосервис
Теги: Світловодськ баржа

Популярное в разделе Бизнес/Работа:


Комментарии: 4

4 143
почемучка:
Сьогодні, 11:04

Красавці!)


4 1
10
aleks:
Сьогодні, 11:57

на фоне разбитых дорог и непоняток с укрзализницей водный транспорт становится основным для перевозки зерна и металлоизделий. так что со временем их будет больше.


2 0
1 353
shtai:
Сьогодні, 14:35

Выдержит каварное Кременчугское водохранилище? Там много длинных поломанных барж на дне лежит.


0 1
4 143
почемучка:
Сьогодні, 15:02

Цитата: shtai
каварное Кременчугское водохранилище
Чим воно "коварне"? Підводні камні? Чи високі хвилі в метр при штормі?


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.


Вверх