На Полтавщині машина в'їхала у будівлю

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Сьогодні вночі, 14 вересня, у Лохвиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалися дві пасажирки.





Попередньо відомо від відділу комунікації поліції Полтавщини, що вулицею Шевченка їхав Volkswagen Tiguan. За кермом був 42-річний мешканець Сумської області. Машина в'їхала у господарчу будівлю.









Внаслідок ДТП двох пасажирок, 71 та 30 років, мешканок Сумської області, госпіталізовано до районної лікарні. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.





Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.