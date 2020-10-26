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В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 397 Коментарів: 1

 

Укрзалізниця має намір не збільшувати ціни на квитки цьогоріч і на початку наступного
Укрзалізниця має намір знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цьогоріч і на початку наступного. Про це керівник філіалу «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції в Києві.
- Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року, - сказав Перцовський.


Як кременчужанам заощадити на купівлі квитків на Інтерсіті


За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.


Він також заявив, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу «Інтерсіті» та зазначив, що це єдиний клас квитків, ціни на які компанія може встановлювати самостійно.

Перцовський додав, що компанія впровадить диференціацію ціни залежно від терміну купівлі квитків - чим раніше купувати, тим дешевшими вони будуть.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: поезд вокзал квитки Укрзалізниця
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

875
antikola:
Сьогодні, 17:23

а какой громкий заголовок!!!А по факту в интерсити только хотят снизить.....хотят опять же


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