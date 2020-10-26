В Укрзалізниці обіцяють знизити ціни на квитки

Укрзалізниця має намір знизити ціни на квитки для пасажирів та не збільшувати їх цьогоріч і на початку наступного. Про це керівник філіалу «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив на пресконференції в Києві.

- Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року, - сказав Перцовський.









За його словами, не виключено, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.





Він також заявив, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу «Інтерсіті» та зазначив, що це єдиний клас квитків, ціни на які компанія може встановлювати самостійно.