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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежу у двох будинках

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 100

Травмованих та загиблих немає

28 жовтня рятувальники Полтавщини загасили пожежу у двох житлових будинках. Зокрема, як повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області, о 7.15 на «101» повідомили про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку у селі Мартинівка колишнього Карлівського району.


Пожежу локалізували о 8.10, а о 9.15 – ліквідували. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 40 квадратних метрів, дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, підлогу, меблі та речі. 


 


Того ж дня о 22.39 стало відомо про пожежу в місті Гребінка. Горів житловий будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізувалио 23.00, а о 00.15 – ліквідували.


Згоріло внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 25 квадратних метрів та речі.


 


Травмованих та загиблих немає у пожежах немає.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: пожар Пожежа
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