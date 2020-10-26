У Полтавській області рятувальники ліквідували пожежу у двох будинках

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Травмованих та загиблих немає

28 жовтня рятувальники Полтавщини загасили пожежу у двох житлових будинках. Зокрема, як повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області, о 7.15 на «101» повідомили про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку у селі Мартинівка колишнього Карлівського району.





Пожежу локалізували о 8.10, а о 9.15 – ліквідували. Вогонь знищив шиферну покрівлю на площі 40 квадратних метрів, дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін, підлогу, меблі та речі.









Того ж дня о 22.39 стало відомо про пожежу в місті Гребінка. Горів житловий будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізувалио 23.00, а о 00.15 – ліквідували.





Згоріло внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 25 квадратних метрів та речі.









Травмованих та загиблих немає у пожежах немає.