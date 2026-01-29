Вперше у Кременчуці з сольним концертом FIЇNKA!

6 березня о 18:00 в палаці "Нафтохімік" відбудеться перший сольний концерт у Кременчуці відомої української співачки FIЇNKA
FIЇNKA — українська співачка, авторка-виконавиця, ютуберка та акторка, яка популяризує гуцульський колорит, елементи місцевого діалекту (гуцульський говір), використовує автентичний акцент у мові творів.
Отримайте незабутні емоції та почуйте наживо хіти «Афини», «Грушка» та багато інших пісень!
Квитки за посиланням
