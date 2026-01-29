У Кременчуці планують демонтувати пам’ятну табличку Володимиру Висоцькому

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 173

У Кременчуці можуть демонтувати пам’ятну табличку радянському співаку і поету Володимиру Висоцькому, встановлену на вулиці Полковника Гегечкорі. Відповідне рішення ухвалили під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки та увічнення пам’яті видатних діячів і подій 28 січня.

Під час обговорення зазначали, що Висоцький не був пов’язаний із Кременчуком і не зробив внеску в розвиток ані громади, ані країни. Він був у місті лише один раз і проїздом. Тому табличку пропонують зняти та перенести, зберігши її як історичний артефакт.

Комісія рекомендувала департаменту опрацювати питання демонтажу та подальшого зберігання таблички.

Начальниця міського управління культури і туризму Ірина Вологодська повідомила, що у 2025 році відомство звернулося до Українського інституту національної пам’яті з проханням надати роз’яснення щодо доцільності розміщення на Полтавщині пам’ятної дошки Володимиру Висоцькому.

У відповіді Інституту зазначили, що обґрунтованих підстав для обов’язкового демонтажу немає. Водночас, за словами Вологодської, меморіальний знак не має статусу об’єкта культурної спадщини.

Остаточне рішення про демонтаж міська влада ухвалить після оформлення документів.

