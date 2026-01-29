ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

В Україну повернули ще 1000 тіл загиблих захисників

Сьогодні, 14:32

 

Далі тіла мають пройти ДНК-експертизу аби встановити особи загиблих та з честю їх поховати

В Україну повернули тіла ще 1000 загиблих, які, за інформацією російської сторони, належать українським оборонцям. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Репатріаційні заходи відбулися в межах домовленостей і гуманітарних процедур.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами розпочнуть усі необхідні дії для ідентифікації репатрійованих загиблих. Зокрема, проводитимуться судово-медичні та експертні дослідження.

 

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки й оборони.

 

Нагадаємо, ще 1003 тіла полеглих захисників повернули до України наприкінці грудня.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблі
