Через пожежі на сміттєзвалищі під Полтавою довкіллю завдали збитків на майже 10 млн грн

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно службової особи сміттєзвалища, розташованого в селі Макухівка Полтавського району. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, посадовцю інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, а також забруднення атмосферного повітря, що створило небезпеку для довкілля та призвело до тяжких наслідків.
Слідчі встановили, що через бездіяльність відповідальної особи на території сміттєзвалища неодноразово виникали пожежі. Вони спричинили забруднення атмосферного повітря. За висновками експертів, навколишньому природному середовищу завдали шкоди майже на 10 млн гривень.
Посадовця обвинувачують за ч.2 ст.270 та ч.2 ст.241 Кримінального кодексу України (порушення вимог пожежної безпеки та забруднення атмосферного повітря).
У прокуратурі також нагадали, що у жовтні 2025 року Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури у цій справі.
Нагадаємо, що торік у Максимівці горіло стихійне сміттєзвалище площею 100 м².
