Кременчук, Надзвичайні новини

Померла під час госпіталізації: у Кременчуці розслідують смерть вагітної місцевої жительки

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 523

19 січня у Кременчуці під час госпіталізації в кареті екстреної медичної допомоги померла 44-річна жінка на 35-му тижні вагітності — правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання обов’язків медпрацівниками

У Кременчуці правоохоронці розслідують смерть вагітної жінки, яка померла у кареті екстреної медичної допомоги. Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв. 

За словами прокурора, 19 січня, у понеділок, до поліції надійшло повідомлення від медиків ЕМД, що в «швидкій» померла 44-річна вагітна жінка. Виявилось, що жінка перебувала на 35-му тижні вагітності, яка проходила без ускладнень. Напередодні госпіталізації вона зверталась до перинатального центру і перебувала тиждень під наглядом лікарів, бо існувала ймовірність передчасних пологів, каже Балаєв. 

— Надалі потерпіла на вихідних знаходилась вже вдома, а 19 січня планувала повертатись до лікарні. Вранці 19 січня потерпіла зателефонувала своїм знайомим і повідомила, що погано себе почуває. Вже під час госпіталізації вона померла, — каже прокурор. 

20 січня за попередніми даними судово-медичної експертизи, справу перекваліфікували з ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство) на ч.1 ст. 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником). Нині триває слідство. 

Нагадаємо, подружжю з Горішніх Плавнів повідомили про підозру у побитті двомісячної доньки. Правоохоронці знайшли побиту дитину у зачиненому дачному будинку.

Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: mukachevo.net Відео: Артем Коваленко
Теги: пологи вагітна смерть
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

