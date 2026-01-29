БЕБ Полтавщини відшкодувало 4,6 млн грн несплачених податків у текстильній сфері

Керівниці підприємства повідомили про підозру, збитки державі вже компенсували

У Полтавській області детективи Бюро економічної безпеки забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,6 млн грн несплаченого податку на прибуток. Про це повідомили в БЕБ 29 січня.

Йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю, зареєстроване у Сумах, яке займалося реалізацією текстилю. Слідчі встановили, що керівниця підприємства не подала податкову декларацію за 2024 рік до контролюючих органів.

Унаслідок цього підприємство ухилилося від сплати податку на прибуток на суму 4,6 млн грн.

Кримінальне провадження розпочали на підставі аналітичного матеріалу, підготовленого аналітиками ТУ БЕБ у Полтавській області. За результатами зібраних доказів директорці товариства повідомили про підозру за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодували в повному обсязі. Матеріали кримінального провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.

